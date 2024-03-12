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المصري محمد النني يفتتح غرفة صلاة في ملعب أرسنال- (صور)

12 - مارس - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

افتتح المصري محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنكليزي، غرفة صلاة للاعبين داخل ملعب “الإمارات”، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

ونشر النني عبر حسابه على منصة “إكس” لقطات مصورة من افتتاحه غرفة تتيح للاعبين فرصة تأدية الصلاة فيها، وعلق قائلا: “أنا فخور جدا بافتتاح غرفة صلاة للاعبين في استاد الإمارات”.

وأضاف أن “الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل”.

وتابع: “أنا ممتن حقا للموظفين ولكل من شارك في تحقيق ذلك”.

 

وسبق لمحمد النني أن هنأ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، إذ كتب: “مبارك عليكم أغلى الشهور مع دوام الصحة والعافية وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله”.

ويلعب محمد النني (31 عاما) في صفوف أرسنال منذ عام 2016، وشارك في 6 مباريات فقط مع الفريق اللندني بمختلف مسابقات الموسم الجاري (2023-2024).

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