رياضة | كرة قدم عالمية

المصري مرموش يقود فرانكفورت للفوز على هولشتاين كيل

29 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

فرانكفورت: قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على مضيفه هولشتاين كيل بأربعة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب “هولشتاين”، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني “بوندسليغا”.
وتألق النجم المصري على مدار أحداث اللقاء حيث سجل هدفين وصنع الهدفين الآخرين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 6 أهداف ويتصدر لائحة هدافي المسابقة بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين.
انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم عمر مرموش بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 25، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق الياباني شوتو ماشينو من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، عاد فرانكفورت للتقدم مجددا عبر الكرواتي إيجور ماتونوفيتش في الدقيقة 47 برأسية من تمريرة مرموش، وسرعان ما أدرك الياباني ماشينو التعادل مرة أخرى في الدقيقة 50.
ونصب الدولي المصري نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يصنع الهدف الرابع لزميله البرازيلي لوكاس سيلفا ميلو في الدقيقة 74.
ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 12 نقطة ليحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي فريق هولشتاين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تعادل مثير بين بايرن وليفركوزن بالبوندسليغا
28 - سبتمبر - 2024
كين يقود بايرن لاكتساح كيل بنصف دستة أهداف والانفراد بصدارة البوندسليغا
14 - سبتمبر - 2024
بايرن ميونخ يعبر فرايبورغ بثنائية كين ومولر في الدوري الألماني
1 - سبتمبر - 2024
بايرن يتفوق على فولفسبورغ في بداية مظفرة لحقبة كومباني
25 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية