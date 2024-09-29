المصري مرموش يقود فرانكفورت للفوز على هولشتاين كيل

فرانكفورت: قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على مضيفه هولشتاين كيل بأربعة أهداف لهدفين، الأحد، على ملعب “هولشتاين”، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني “بوندسليغا”.

وتألق النجم المصري على مدار أحداث اللقاء حيث سجل هدفين وصنع الهدفين الآخرين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 6 أهداف ويتصدر لائحة هدافي المسابقة بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم عمر مرموش بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 25، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق الياباني شوتو ماشينو من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد فرانكفورت للتقدم مجددا عبر الكرواتي إيجور ماتونوفيتش في الدقيقة 47 برأسية من تمريرة مرموش، وسرعان ما أدرك الياباني ماشينو التعادل مرة أخرى في الدقيقة 50.

ونصب الدولي المصري نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يصنع الهدف الرابع لزميله البرازيلي لوكاس سيلفا ميلو في الدقيقة 74.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 12 نقطة ليحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر، بينما يأتي فريق هولشتاين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

(الأناضول)