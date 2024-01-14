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المصري مصطفى محمد يسجل أسرع أهداف أمم إفريقيا 2023

منذ 22 دقيقة

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أبيدجان: أحرز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري أسرع أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، حتى الآن. 

وافتتح مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، التسجيل لمنتخب مصر في لقائه ضد منتخب موزمبيق بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية بعد مرور 91 ثانية فقط على انطلاق المباراة. 

وتابع مصطفى محمد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة محمد حمدي، ليسدد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة في الشباك الموزمبيقية. 

يذكر أن أسرع هدف في تاريخ البطولة يحمل الجنسية المصرية أيضا، عن طريق أيمن منصور، لاعب منتخب الفراعنة، الذي أحرز هدفا في مرمى منتخب الجابون بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق مباراة المنتخبين بنسخة أمم إفريقيا عام 1994 بتونس. 

وكان سيكو فوفانا لاعب منتخب كوت ديفوار، سجل أسرع هدف في النسخة الـ34 من البطولة بعد مرور 4 دقائق، حينما افتتح التسجيل لمنتخب (الأفيال) خلال فوزه 2 / صفر على منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للمسابقة. 

ويطمح منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2010، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.

(د ب أ)


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