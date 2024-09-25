المصممة الإيطالية ألبرتا فيريتي تتنحى عن الإدارة الفنية لعلامتها التجارية

ميلانو (إيطاليا): قررت المصممة الإيطالية ألبرتا فيريتي (74 عاما) ترك منصبها كمديرة فنية في دار الأزياء التي تحمل اسمها والتي أسستها في مطلع ثمانينات القرن العشرين، وفق ما أعلنت الثلاثاء مجموعة “إيفّيه” Aeffe التي تملك هذه العلامة التجارية.

ونقل بيان عن فيريتي قولها: “لقد مضى 43 عاما منذ أول عرض أزياء لي، ولم يتغير الشغف والحماسة اللذان أتمتع بهما تجاه عملي والأزياء”.

وتداركت: “لكنني أعتقد أن فتح الطريق أمام فصل إبداعي جديد للعلامة التجارية التي أسستها والتي ستستمر في حمل اسمي هو خيار صحيح ومدروس في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية”.

وأوضحت المجموعة التي تضم عددا من العلامات التجارية، من بينها “موسكينو” و”بوليني”، أن ألبرتا فيريتي ستعلن اسم خليفتها في الأشهر المقبلة. وستحتفظ المصممة بمنصبها كنائبة لرئيس مجموعة “إيفّيه”.

وكانت تشكيلة ألبرتا فيريتي لربيع سنة 2025 وصيفها والتي عُرضت الثلاثاء الفائت ضمن أسبوع الموضة النسائية في ميلانو الأخيرة من توقيع المصممة.

ومن أبرز ما صممته ألبرتا فيريتي الفساتين الخفيفة التي ارتدتها النجمة الأميركية تايلور سويفت هذه السنة خلال جولة حفلاتها العالمية “إيراس تور”.

وقالت فيريتي “أنا سعيدة وفخورة بأن أترك لمن يأتون من بعدي إرثا من الأناقة والأنوثة”.

(أ ف ب)