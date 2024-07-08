المطربة السورية رويدا عطية تعتزل الفن وتتفرغ للأمومة

دمشق – «القدس العربي»: أكدت المطربة السورية رويدا عطية أنها قررت اعتزال الغناء ومتابعة مسيرتها كأم مما أحزن العديد من محبيها. الفنانة التي بدأت مسيرتها في برنامج «سوبر ستار»، واحتلت المركز الثاني في هذا البرنامج الذي حصد نسب مشاهدة عالية، استطاعت أن تشق طريقها في عالم الفن بصوتها القوي واحساسها الرائع وقدمت باقة من أجمل أغنياتها التي حققت لها نجاحاً، لافتاً منها «شو سهل الحكي»، «كيفك يا حب»، «بلا حب» وغيرها. وأحيت أهم المهرجانات، منها مهرجان بيت الدين الذي أبدعت فيه بتقديمها أعمال الشحرورة الراحلة صباح.

وأضافت لمسة خاصة على الفن وهي من الأصوات التي يكون الجمهور خاسراً في حال قررت الابتعاد، وعلى الرغم من ذلك فإننا نحترم قرارها إن اتخذته عن قناعة اذ أن دور الأم مقدس في حياة أولادها وصفة التضحية ليست بعيدة عن كل أم، ولكن في حال قررت رويدا الرجوع عن قرارها فيجب أن تعرف أن الساحة الفنية في انتظارها لا بل في حاجة الى فنانين مثلها!