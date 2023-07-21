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المطربة الفلسطينية بانه تغنّي لاستقلالية المرأة في عملها الجديد

منذ 40 دقيقة

ناديا الياس
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بيروت – «القدس العربي»: أطلقت المطربة الفلسطينية «بانه» أحدث أعمالها الغنائية، وهي بعنوان «إمبارح». وأرادت من خلال هذه الأغنية الجديدة المنفردة أن تطرح موضوع استقلالية المرأة ورحلتها الفردية في الحياة، فضلاً عن التحديات والتقلبات التي تعيشها، وكيف تتعامل معها بشجاعة وتصميم.
وأكدت الفنانة أنها «أحبت هذه الأغنية التي استمعت إليها منذ حوالى السنة ونصف، واعجبت بكلماتها وأجوائها، ولا سيما الموسيقى التي أعادتها إلى زمن التسعينات والأغنيات، التي كانت تسمعها في تلك الفترة الزمنية الجميلة». وتتميّز هذه الأغنية وهي من كلمات وألحان مروان أسعد وتوزيع وميكس وماسترينغ عبد الناصر صالح، بنكهة فنية جديدة ومتميزة. وقد طرحتها على طريقة «الفيديو» عبر جميع التطبيقات الموسيقية، وتعاونت فيها مع شركة الانتاج الرائدة «يونيفرسال ميوزيك مينا».
ومن المعروف عنها أنها تتبع مساراً فنياً مغايراً عن زملائها من الفنانين العرب في المنطقة، وهي تجيد الغناء باللغتين العربية والإنكليزية، وتتقن أنماطاً مختلفة من الموسيقى بما في ذلك موسيقى الجاز والبلوز والروك الكلاسيكي والبوب والموسيقى الشرقية.

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