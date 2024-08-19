المطربة اللبنانية ديانا حداد تحيي أول حفل لها في أربيل

بيروت – «القدس العربي»: بعد نجاح حفلها الغنائي المبهر في مهرجان العلمين في مصر، بحضور بناتها، تستعد المطربة اللبنانية ديانا حداد لإحياء حفل غنائي آخر ضمن نشاطها الفني لصيف 2024 في أربيل العراق، حيث من المقرر أن تلتقي جمهورها بعد غد الخميس في قاعة «سيميراميس» في منتجع «سارين» وتقدم باقة منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وشوّقت جمهورها الى حفلها الغنائي، الذي يُعد الأول لها في أربيل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» البوستر الرسمي للحفل، وأرفقته بتعليق أعربت فيه عن حماسة لافتة للقاء إذ كتبت: «جمهوري الغالي في العراق في محافظة أربيل ولأول مرة رح كون معكم، مشتاقتلكم هوايا».

وتفاعل المتابعون للغاية مع منشور حداد، التي حصدت علامات الاعجاب والثناء بصوتها وحضورها وأغانيها، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق ومعربين عن شوقهم وانتظارهم لها، واصفين إياها بأنها «برنسيسة العرب». وقال أحد المتابعين: « ديانا حداد تاريخ فني كبير ومتجدد، تستحق التواجد في كل المحافل الفنية».

وكتبت متابعة: «كل التوفيق يالغالية وفي إنتظارك أكيد»، وأثنى متابع آخر على حضورها، معلناً «أنك تنوّرين بلدك وناسك في العراق برنسيستنا الراقية.. بالتوفيق مقدماً إن شاء الله.. وأكيد وفي انتظارك».