المطربة المصرية سمية درويش تلتقي بالجمهور المحب لأغاني المسلسلات في ساقية الصاوي

القاهرة – «القدس العربي»: تحيي المطربة المصرية سمية درويش يوم 16 الشهر الجاري حفلاً غنائيًا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك تقدم فيها باقة من أغانيها التي قدمتها خلال مشوارها، بالإضافة إلى أغانى الأفلام والمسلسلات التي قدمتها، ومنها «اعتبره قلب وراح» و«ما بقتش ملاك» و»كشف حساب» و«قعدة رجالة» وغيرها من الأغانى ويبدأ الحفل فى الـ8 مساء.

وقالت المطربة إنها قدمت أغنية تتر فيلم «كشف حساب» و«نقطة رجوع»، وتابعت: لي تجربة في التمثيل مع النجم عمرو سعد، وأنا أعشق التمثيل وانتظر الفرصة المناسبة، وكان لى دور في مسلسل مع عمرو سعد و«بنت اسمها نغم»، كما أحب أن أقدم أدوار مهمة ولهذا انتظر الفرصة، وقدمت أغنية «كان يا مكان».

وأضافت سمية خلال حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس» مع الدكتور عمرو الليثي على قناة «الحياة»، قدمت أربعة ألبومات.

وأشارت إلى أن أغنية «ما بقتش ملاك» حققت نجاحا ساحقا على منصات التواصل والتيك توك وأرقاما كبيرة في المشاهدة والحمد لله وقامت بغنائها، وأتمنى في العام الجديد الصحة والستر وأن أحقق نجاحا وخطوات جديدة والتوفيق لابني وأسرتي، وختمت الحلقة بأغنية «على الحلوة والمرة».