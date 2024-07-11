المطربة بسمة بوسيل تطرح أغنية جديدة بعنوان «كراج عمومي»

القاهرة – «القدس العربي»: أطلقت الفنانة بسمة بوسيل أغنية جديدة بعنوان «جراج عمومي» على جميع المنصات، واصطحبتها بفيديو يعرض كلمات الأغنية.

ويأتي طرح هذا العمل بعد أن عادت بوسيل على عالم الفن بعد انفصالها عن زوجها تامر حسني.

والأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم.

وتقول كلمات الأغنية:

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي

ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح

أنا كل من هب ودب شبعني جراح

قلبي من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مش كراج عمومي

قدمت السبت والحد وباقي الأسبوع

عشرتكم والله بجد أفشل مشروع

قلبي يا عيني جالكوا سريع رجع موجوع

أنت قوم، وأنتي قومي

كله برا قلبي يلا، قلبي مـــــش جراج عمومي

كل اللي ما بينا اتبخر ومش موجود

أنا يمكن فوقت متأخر عن المفروض

مش عايزة أشــــــــوف وشكوا من غير مطرود. يذكر أن طليق بوسيل تامر حسني هنأها على عودتها إلى ساحة الغناء مؤخرا، بـــــــعد أن كان رافضا لغنائها وهي في عصمته.