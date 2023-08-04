المطرب القطري فهد الكبيسي: سأغني باللهجة المصرية وسأصل إلى الجماهير العربية

القاهرة – «القدس العربي»: قرر المطرب القطري فهد الكبيسي، أن يغني باللهجة المصرية لأول مرة، أغنية بعنوان «مصلحتك»، من كلمات أحمد علي موسى وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي.

وأصدر بيانا صحافيا، جاء فيه «موضوع الأغنية غير تقليدي، لذا وافقت على الفور على تقديمها، والوصول بها إلى الجمهور المصري، الذي يعشق الأغاني الدرامية، والأغنية تنتمي إلى الأغاني الاجتماعية، ومن خلالها يوجه رسالة لكل الأشخاص الوصوليين والأنانيين، الذين يبخلون بمشاعرهم، ويرون أن الحب هدف لتحقيق مصالحهم».

وأضاف «سأقدم العديد من الأغاني باللهجة المصرية، لتكون جواز مرور إلى جميع الجمهور في الوطن العربي، الذي يتفاعل مع اللهجة المصرية القريبة إلى وجدان الجماهير، وستصور الأغنية في القاهرة بشكل عالمي باستخدام أحدث التقنيات».

وأشار الى أنه يثق في ذوق الجمهور، ومتأكد أنه سيعجب بالأغنية لأن موضوعها جديد وقوي، ويمس الكثير من القلوب، التي تتألم من الأشخاص الذين لا يرون إلا مصلحتهم دائما.

وكان الكبيسي قد أطلق العام الماضي «ميني ألبوم»، على القناة الرسمية لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وضم 4 أغنيات هي: (الضمة، تعال، بالملي، عن الغيمة).

وشارك قبلها في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، وهو واحد من رموز الغناء الخليجي الحديث، وحصد لقب «عندليب الأغنية الخليجية»، بسبب شهرته في تقديم الموسيقى الخليجية المتطورة.

بدأ حياته الفنية كمنشد إسلامي في المرحلة الثانوية، وأصدر العديد من الأناشيد الإسلامية عام 1997 وفي عام 2001 أصدر ألبومه الإنشادي الأول، الذي يحمل اسم «جمال الروح»، ثم اتجه إلى مجال الغناء بمساعدة الملحن القطري مطر علي الكواري عام 2006.

وطرح وقتها ألبومه الغنائي الأول «ليش»، من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا»، وفي عام 2008 أطلق ألبومه الثاني من إنتاج وتوزيع «بلاتينيوم ريكوردز».

حصد العديد من الجوائز، من بينها جائزة هوليوود للموسيقى والإعلام فئة موسيقى العالم عام 2021 ليصبح أول فنان عربي يحصل على هذه الجائزة العالمية، وحصد جائزة أفضل فنان خليجي عام 2017.