المطرب المصري أحمد سعد يعتذر للشعب التونسي ويوضح حقيقة ما حدث في «بنزرت»

القاهرة – «القدس العربي»: أصدر المطرب المصري أحمد سعد، بيانا صحافيا، يؤكد فيه احترامه للشعب التونسي، ويوضح فيه حقيقة ما حدث في حفله في مدينة بنزرت، على خلفية الأزمة التي حدثت بعد انتهاء الحفل.

وجاء في البيان: «توضيح ما جرى من أحداث في تونس. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف، والذي على أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب والترحاب».

وأضاف: «لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس، ورغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد، فضلنا أن نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي، وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون، وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا، وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب».

وتابع: «حاولت منظمة الحفل إجبارنا، رغم ضيق الوقت، وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد على التعامل مع الإعلام، ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف، احترامًا للإعلام والجمهور التونسيين، وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق، محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة وأثق في النيابة والقضاء التونسي». واختتم البيان «نعتذر لجمهورنا الغالي، وأقول للجمهور المصري الكبير إنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم».

وكان الحفل الأول للمغني المصري، أحمد سعد، في تونس، ضمن مهرجان «لرمال» في مدينة بنزرت، قد شهد تبادلا للشتائم والاتهامات بينه وبين زكية المنصوري، مديرة المهرجان، أمام عدسات المصورين، حيث قال سعد بعد الحفل في تصريحات مقتضبة للصحافيين في بهو الفندق، الذي يقيم فيه، إنه يقف أمام الصحافيين حبا بكل وسائل الإعلام والشعب التونسي، نافيا وجود أي اتفاق مع إدارة المهرجان يتضمن إجراء حوارات مع الصحافيين.

واعترضت المنصوري علي كلام سعد، وقالت إن هناك اتفاقا بالفعل، حضوره مؤتمرا صحافيا بعد الحفل، فرد عليها سعد منفعلا «اسكتي انت لو سمحتي»، واتهمها بأنها لا تجيد إدارة الحفلات، لا بل إنها لا صلة لها أبدا بالحفلات ولا بتنظيمها، مؤكدا أن الحديث المقتضب للصحافيين جاء من أجل الشعب التونسي، لكنها ردت عليه بأنه جاء ليأخذ 80 ألف دولار، وأنهى سعد حديثه بجملة «خلاص أنتِ اخرسي»، موجها حديثه لمديرة المهرجان، وانسحب من المكان، مما آثار غضب الحاضرين. وذكرت المنصوري في بيان صحافي، أن أحمد سعد خرج الى بهو الفندق للقاء الصحافيين بعد إلحاحها، وقبل ذلك تعمد الصعود على المسرح متأخرا، مما أثار غضب الجمهور الحاضر، الذي انتظره لأكثر من 3 ساعات، وأضافت، أن المغني المصري رفض حضور مؤتمر صحافي مبرمج بعد الحفلة، وعامل الصحافيين باحتقار، كما قام مدير أعماله بدفع إحدى الإعلاميات بقوة وأساء لتونس. وذكرت بأنها طالبت سعد بالاعتذار خاصة وأنه تقاضى أجرا كبيرا مقابل إحياء هذا الحفل.