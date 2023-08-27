المطرب المغربي محمد الريفي يقرر الاعتزال- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

دون مقدمات أو توضيح الأسباب، أعلن الفنان المغربي محمد الريفي، عن قرار اعتزاله والابتعاد عن المجال الفني، عبر صورة وتعليق مقتضب نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”.

الريفي فضل أن يبعث رسالة واضحة، من خلال إطلالته على متابعيه وهو يرتدي “كندورة” أو “دراعية” وهي أحد الألبسة التقليدية المغربية، إلى جانب إطلاق لحيته بشكل مختلف عن مظهره السابق حين كانت اللحية إكسسوار يدخل ضمن إطلالاته في الحفلات والسهرات التي يحييها.

وزاد الريفي من جرعة الإثارة بتعليق موجز قال فيه “بدأت أفكر في الطريق إلى اعتزال أخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير”.

وكانت تلك الكلمات بمثابة إعلان نوايا تلقفه رواد موقع التواصل الاجتماعي المذكور من متابعي صفحة الفنان، وجاءت معظم التعليقات منوهة بقراره والداعية له بالخير بعد إعلان “توبته” من “الفن”.

وبخلاف تعليق واحد الذي أشار إلى أن الفنان الريفي “رجل طيب وسط الذئاب” متمنيا له “التوفيق”، فقد سارت معظم التعليقات في ركب “أحسنت يا محمد زادك الله نورًا وتألقا”، و”فرحتنا بتوبتك يا حبيب”، وغيرها من كلمات الترحيب بقراره.

تدوينة الريفي لم تمر دون أن تثير القليل من السخرية لدى البعض، وكان لمدون أن نشر صورتين للفنان، إحداهما من خبر الاعتزال وأخرى من إعلان حفل بفاس وفق ما ورد في التدوينة الساخرة، التي قال كاتبها، إن الريفي أعلن اعتزال الفن الخميس وروّج لحفلة في إحدى حانات فاس السبت، وفي البداية وصفه بـ”ميسي المغنيين”.

وسبق للمطرب نفسه أن فاز بلقب برنامج المسابقات الغنائي العربي “إكس فاكتور” عام 2013، حيث اشتهر بتقليد صوت جورج وسوف.