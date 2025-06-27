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المطرب جوزف عطية إلى مهرجان جرش الدولي ويُبحر بمشاعر الحب في أغنيته الجديدة

منذ 12 ساعة

ناديا الياس
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بيروت – «القدس العربي»: يبدي النجم اللبناني جوزف عطية حماسة لافتة للقاء الجمهور الاردني والعربي حيث سيحيي حفلاً فنياً ضخماً على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية في الأردن الشهر المقبل ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي الذي يعد من أعرق المهرجانات الثقافية والفنية، وهو يستضيف سنويًا كبار نجوم العالم العربي في أكبر تظاهرة فنية جامعة بين التراث والفن والجمهور العاشق للموسيقى الحية.
ومن المقرر ان يقدم في هذا الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياته الفنية القديمة والجديدة، ولا سيما منها أحدث أغنية وهي من ألبومه الغنائي الجديد المنتظر صدوره، وهي بعنوان «ألف شخص» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي باللهجة اللبنانية يبحر فيها بمشاعر الحب بعد الفراق. وتعكس ثقة الحبيب بأنه لا يزال يعيش في وجدان من أحب على الرغم من محاولات التظاهر بالنسيان، وهي من كلمات محمد حيدر وألحان وتوزيع حسام صعبي وإخراج رامي لطوف.

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