المطرب عدنان الخالدي بمناسبة إصدار ألبوم جديد: نغمات الغرناطي الشكوري تربطنا بالأندلس وتعيش في قلب كل مغربي

الرباط – «القدس العربي»: يواصل المطرب المغربي عدنان اليناكي، الشهير باسم عدنان الخالدي، مسيرته الغنائية بشغف الانتماء إلى الوطن، رغم وجوده في الغربة، حيث يقيم في الديار الألمانية، ويطلق أغنية جديدة ضمن ألبوم “تامغرابيت”، تحت عنوان “لحبيب الغالي”، من كلماته وألحانه وتوزيع الفنان محمد حسني، وانتاج ذاتي في ألمانيا، وهي دويتو مع الفنان محمد أمين أعسيلة.

الأغنية تتحدث عن الحب العذري، وفيها عودة إلى كتابة النصوص المغربية التقليدية بطريقة فن “الشكوري” والنوع “الأندلسي المغربي” الأصيل، كما أن ألحانها عودة في الزمان بتلك النغمات الأصيلة.

بمناسبة إطلاق أغنيته الجديدة “لحبيب الغالي”، وما سبق من أغاني ألبوم “تامغرابيت”، جاء هذا الحوار:

■ “الحبيب الغالي” هي خامس أغنية ضمن ألبوم “تامغربيت”، ماذا لو كلمتنا عن ظروف إبداعها وانتاجها وخروجها إلى الوجود؟

“لحبيب الغالي” هي خامس أغاني ألبوم “تامغرابيت”، الذي يضم 6 أغان من أنماط مغربية مختلفة، وهي الأقرب على الاطلاق إلى القلب، لأنها تتناول موضوع الحب العذري النقي والطاهر، وبنغمات “الغرناطي الشكوري”، الذي يربطنا بالأندلس والتي تعيش في قلب كل مغربي من الشمال إلى الجنوب.

الأغنية شاركني الأداء فيها المايسترو محمد أمين أعسيلة، صاحب الصوت “الشكوري” الأصيل، وهو على فكرة من مطوري هذا الفن في المغرب وملحن وكاتب كلمات، وجاءت فكرة الدويتو بطلب مني، وقام بالتوزيع الفنان محمد حسني، والمعروف باسم “الشاب ميسو” المقيم في باريس، العمل كان ميسرا من الله تعالى، وكل شيء سار على ما يرام من تسجيل وتوزيع وميكس، وحتى نجاح الأغنية عبر منصات الاستماع في الانترنت.

■ غالبا ما يكون الوقت بين أغاني الألبوم الذي تشتغل عليه طويلا نوعا ما، ما السبب؟

بصراحة، تعلمت شيئا مهما جدا بعد خبرة طويلة في المجال الفني، وهو “التريث” واعطاء الوقت الكافي للعمل كي يكون ناجحا، تركيزي أصبح قويا في ما يخص كتابة الكلمات وبعدها التلحين، أو العكس التلحين وبعدها الكتابة، حسب تواجد الموسيقى قبل أو بعد، لأن انتاج الأغاني قد تغير في هذه الألفية الجديدة، لا بد من التنسيق بين الكلمات واللحن والتوزيع، وأن لا تتجاوز المدة الزمنية للأغنية، المحددة ثلاث دقائق أو ثلاث دقائق ونصف، لأن الجمهور إذا وجد الأغنية تتجاوز الأربع دقائق لن يسمعها وسوف يغير المحطة، لذلك وجب التريث والتعامل مع الجيل الجديد من المستمعين .

■ ماذا لو كلمتنا عن ألبوم “تامغرابيت”، ولماذا هذا الإصرار على أن تكون أغانيه متباعدة زمانيا لكنها متقاربة في العمق والمحتوى؟

“تامغرابيت” هو خلاصة حياتي الشخصية، لأنني كمثال أصلي من مدينة شفشاون وتطوان، وأصل جدتي أمازيغية من كلميم، وولدت في مدينة العيون في الجنوب الصحراوي المغربي، وأمي في الرضاعة “النايتة” صحراوية، ولدي أخوة من الرضاعة منها، وكبرت و ترعرعت في مدينة الزهور المحمدية. خلاصة القول “تامغرابيت” هي في دمي، وزوجتي أمازيغية من إقليم الخميسات، لذلك قررت اصدار هذا الألبوم طويل الأمد، والذي يصدر كل عمل منه بعد اسبوعين من خروج العمل الذي قبله، وما زالت أغنية أخيرة سوف تصدر بعد فترة في انتظار نجاح “لحبيب الغالي”.

وتحمل الأغنية المقبلة والأخيرة ضمن الألبوم، اسم “كييرو” وهي على شكل تريو مع فنان فرنسي معروف في شرق فرنسا “روبين كيكان” والفنان الجزائري “اسماعيل غومري”، ومن كلمات وألحان الفنان المغربي جلال الأندلسي، في أول تعامل فني معه وذلك لحبي لهاته القطعة، التي تجمع بين المغربي والاسباني والآن ستكون أيضا بالفرنسي مع روبين.

■ الإيقاع المختلف للأغاني، يجعل “لحبيب الغالي” من طينة “النوستالجيا” الموسيقية المغربية الأصيلة بين الأندلسي والغرناطي والشكوري، هل كنت تقصد التنويع من أجل إظهار غنى وتنوع الموسيقى المغربية؟

أكيد، “النوستالجيا” الموسيقية لدينا هي سر الابداع والاستمرارية، هذا الزخم الفني الرفيع الذي نمتلكه نحن المغاربة هو قوة ابداعية فريدة سوف تورث وتكون دوما طاقة ايجابية لكل فنان يود الابداع، فقط يجب الحرص على أن تكون الكلمات راقية، وبعدها الجمل الموسيقية لابد أن تتناسق وأن تلمس الحس السمعي الذواق للمستمع المغربي، و”لحبيب الغالي” هي الحجرة الأساس في مساري الفني المتواضع كي أكمل المسير وأنا أحمل المشعل في تقديم هذا اللون الغنائي. وهناك اعمال كثيرة في المستقبل ستكون بهذا اللون سواء من غنائي أو من غناء فنانين مغاربة آخرين من نفس المدرسة الفنية الشكورية الأندلسية، وحلمي أن ألحن لقامات مغربية كبيرة في هذا النمط كي نبرهن لكل العالم أن المغرب في الفن ولاّد ومستمر في الابداع والانتاج.

■ إلى حدود اليوم، هل من دعم أو مساعدة عرضت عليك لإكمال مشروعك الفني وألبوم “تامغرابيت”، أم أنك تعتمد على امكانياتك الذاتية؟

بكل موضوعية وصراحة، كلها امكانيات ذاتية، وأيضا تعاون فني من أصدقائي الموزعين الذين لم يتقاضوا مني أي مبلغ وأخص بالذكر سعيد طالب الذي وزع لي قطعتين في الألبوم “آشكيد آ حوبينو” و”ليام آ ليام” وتعاون في توزيع أخر مع الفنان “سمحمد حسني” في قطعة “قوليلي كلمة” كما وزع لي قطعة “لحبيب الغالي” وقمت بتوزيع قطعتي الرابعة “نسولك سؤال”، أما الأغنية القادمة فهي من توزيع الفنان الجزائري “اسماعيل كومري”.

والحقيقة انه صعب جدا ان تجد شركة انتاج في هذا الوقت، فقد أصبح الفنان هو من ينتج عمله بنفسه وهناك فقط داعمون يمولون أغانيه الخاصة والشركات الحالية هي فقط لإدارة الأعمال والبحث على المهرجانات للفنانين.

■ أنت من مواليد مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، أين يتجلى الحساني في الألبوم موضوع حوارنا؟

مع الاسف، كنت قد عممت خبرا سنة 2011 يقول إنني سأصدر عملا بالحسانية يحمل عنوان “جاري يا جاري” من كلمات أبي الغالي “محمد اليناكي” الذي يتحدث الحسانية بطلاقة وأيضا الشلحة، ومن ألحاني وتوزيع “سعيد طالب”، لكن لم يكتب للعمل ان يخرج بسبب مشاكل شخصية وتعرضي لقرصنة حسابي في تلك الفترة. اليوم مرت 12 سنة على عدم اصداري لهذا العمل، وأرى أنه حان الوقت كي يصدر وأن يرى النور، وستكون أغنية مفاجأة لكل المغاربة كونها ستحمل نغمات حسانية بستايل جديد وفريد.

■ أصدرت الأغنية الخامسة، كم من أغنية بعد ليكون الألبوم جاهزا؟

الميني ألبوم “تامغرابيت” يضم 6 أغان، اصدرت منها خمسة، وبقيت فقط أغنية واحدة كما ذكرت في الجواب السابق، لكنني سوف أهدي الجمهور المغربي أغنية إضافية بالحسانية كعربون محبة لمسقط رأسي مدينتي الحبيبة العيون الساقية الحمراء جنوب صحرائنا المغربية.