المطرب نعمان لحلو يغني «غزة وشهود الزور» والممثلة سعاد خويي تغرد عن «التغريبة الفلسطينية»

الرباط ـ «القدس العربي»: صدح صوت الفنان المغربي نعمان لحلو بأغنية جديدة اختار لها عنوان «غزة وشهود الزور» وهي من لحنه وأدائه، وكلمات سعيد متوكل، وتوزيع وتنفيذ يونس الخزان، وأطلقها على شكل فيديو كليب بلوحة خلفية أنجزتها بشرى الأزمي.

الأغنية الجديدة للموسيقار المغربي جاءت معانيها غاضبة ومقاصدها مستنكرة ومعبرة عن الوضع في فلسطين، تقول في بعض مقاطعها ما معناه «أنا غزّة، رمز العزة، أنا من مات، وانا من عزى، الله حق.. الله عدل.. ومن معه ربي دائما منصور». وأضاف: «أنت جئت لتأخذ داري، وجاء معك شهود الزور، هذه بلادي.. هذه أرضي وتاريخي فيها محفور» ثم يوجه خطابه لأمريكا حين يقول «يا تمثال الحرية، الحرية عند الإنسان، يعني إيمان بقضية.. يا تمثال الحرية، العدالة هي ميزان في الأديان السماوية».

وكان الفنان المغربي الشهير بمقطوعاته الغنائية التي تتغنى بمواضيع تهم المتلقي ومنها تلك التي توثق لبعض المدن المغربية موسيقيا، قد نشر عدة تدوينات على انستغرام يعبر فيها عن موقفه مما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، مثل منشور «مات الطبيب والمسعف والجريح» والذي تلاه دعاء لأهل غزة بالرحمة من الله.

الممثلة الفنانة سعاد خويي تحوّلت كلماتها في تدوينة جديدة من التعبير عن الألم، إلى غصة تلخص مشاهد الفلسطينيين وهم يغادرون غزة قسرا إلى المجهول، وقالت في منشور تقاسمته مع متابعيها في إنستغرام «بعد الابادة الجماعية يهجرون ما بقي من أهل غزة الى جنوبها».

وأضافت بألم «التغريبة الفلسطينية نعيشها من جديد الفرق زمان كانت أبيض وأسود، اليوم نراها بالألوان» وأرفقت تعليقها بصورة تبدو فيها سيدة فلسطينية مسنّة وهي تشد الرحال إلى مكان آخر غير الذي دمّرته قوات الاحتلال الإسرائيلية.

بلاغة الكلمة من بلاغة الموقف، ولم يعد التنديد والاستنكار وحتى التضامن يبرد نار الألم على مصير الشعب الفلسطيني في غزة، ومنه الحوار الذي نشره «مركز الحضارة للدراسات والبحوث» مع المفكر والفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن.

الحوار الذي اجراه الباحث الفلسطيني محمود النفار، أوضح في تقديمه أن الفيلسوف المغربي، استقبله وهو يعاني من وعكة صحية بعد عملية جراحية، واختار له عنوان «طوفان الأقصى في منظور الفيلسوف والمفكر المغربي طه عبد الرحمن».

حوار طه عبد الرحمن توزع إلى عدة محاور نذكر منها «المعنى الحضاري في طوفان الأقصى» و(لم أُسبَق إلى هذا المعنى). «المقاومة فعل كياني لا سياسي» ثم «ليتني كنت شاباً فأقاتل معهم! أمنية الفيلسوف في معركة الطوفان».