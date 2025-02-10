سياسة | دولي

المعارضة الإسرائيلية تتهم الحكومة بـ”دفن” أي تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر

10 - فبراير - 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

حجم الخط
1

القدس: اتهمت المعارضة الإسرائيلية الحكومة الإثنين بـ”دفن” تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد رفضها الاستجابة لطلب بهذا الشأن.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في مداخلة أمام البرلمان، إنّ “الحكومة قامت بكلّ شيء أمس لدفن هذه اللجنة، إنّهم لا يريدوننا أن نعرف أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) قد اطّلع على توصيات أجهزة الاستخبارات ولم يهتم، ولا يريدون أن نتذكّر أن سياستهم تمثّلت في تعزيز حماس”.

وبناء على مطالبة أقارب محتجزين لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 كانون الأول/ديسمبر الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.

واجتمعت الحكومة الأحد لمناقشة هذه المسألة، غير أنّها لم تتخذ أي قرار.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرّف) في مؤتمر صحافي الإثنين إنّه “يؤيد إجراء تحقيق” في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه “لا يثق” بها.

وأضاف “في خضمّ الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لإجراء تحقيق”.

وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يتعيّن عليها إبلاغ رئيس المحكمة العليا بذلك، لتكون هذه المحكمة مسؤولة عن تعيين أعضائها.

منذ ستينات القرن الماضي، تمّ تشكيل حوالى 15 لجنة من هذا القبيل في إسرائيل وخصوصا بعد الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1973، واغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين في العام 1995، وغيرها من الأحداث.

وفي 22 كانون الثاني/يناير، رفض نواب الائتلاف الحكومي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 10, 2025 الساعة 6:56 م

    7 أكتوبر أو تشرين هو بداية نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

استطلاع يظهر تقدم معسكر المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو
22 - أغسطس - 2025
 أيها الإسرائيليون: المعارضة في النزع الأخير والوباء خطير.. إما الدولة أو “الجبن المخثر” 
18 - أغسطس - 2025
لبيد: حكومة نتنياهو فقدت ثقة الشعب وترسل جنودنا لـ”مهمة خاطئة” بغزة
10 - أغسطس - 2025
المعارضة الإسرائيلية عن مقتل 3 عسكريين في غزة: نتنياهو يبيع جنوده
15 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية