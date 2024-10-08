المعارضة الإسرائيلية تحث على مهاجمة منشآت إيران النفطية والنووية

القدس: طالبت المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو بمهاجمة البرنامج النووي ومنشآت النفط الإيرانية.

وسبق أن توعدت الحكومة الإسرائيلية بشن “هجوم قوي” على إيران “قريبا”، لكنها لم تحدد موعده أو الأهداف التي سيطولها.

وقال رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت في منشور على منصة إكس: “لنهاجم البرنامج النووي الإيراني ومراكز النظام الآن، يجب عدم تفويت الفرصة”.

وأضاف: “لأول مرة، لدينا القدرة على العمل ضد إيران دون خوف من رد رهيب لا يطاق، يمكننا أن نلحق أضرارا بالغة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي يلقي بظلال قاتمة على مستقبلنا”.

واعتبر إن النظام الإيراني الآن “مكشوف وضعيف، وأنها فرصة لمرة واحدة تتمتع فيها إسرائيل بالشرعية والقدرة على إلحاق ضرر شديد بالنظام الإيراني وبرنامجه النووي”.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقال في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: “لو كنت رئيساً للوزراء، لهاجمت منشآت النفط الإيرانية، فهذا هو نقطة ضعفه” أي النظام الإيراني.

وأضاف: “وأود أن أقول للأمريكيين بشأن هذه القضية: آسف، إسرائيل لديها مصالحها الخاصة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأيام الماضية إلى معارضة واشنطن مهاجمة إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية خشية تأثير ذلك على أسعار النفط في العالم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: “منذ الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي، تجري محادثات بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين حول الرد الإسرائيلي. وخلال المحادثات، عرض المسؤولون الأمريكيون على نظرائهم الإسرائيليين دعما دبلوماسيا واسعا ومساعدة عسكرية إضافية إذا لم يهاجموا أهدافا معينة في الأراضي الإيرانية” دون تحديد الأهداف التي تعارض واشنطن ضربها.

(الأناضول)