سياسة | دولي

المعارضة الإسرائيلية تلتمس إلى المحكمة ضد إقالة رئيس “الشاباك”

21 - مارس - 2025

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القدس: قدمت المعارضة الإسرائيلية، الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”الديمقراطيون” قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.

ونقلت الهيئة عن الالتماس أن “هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)”.

وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت “بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2025 الساعة 11:29 ص

    ما أشبه ترامب المتصهين الأرعن المجنون النتن ياهو السفاح الصهيوني النازي اللعين كلاهما متعطش لسفك مزيد من دماء الأبرياء، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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