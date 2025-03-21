المعارضة الإسرائيلية تلتمس إلى المحكمة ضد إقالة رئيس “الشاباك”

القدس: قدمت المعارضة الإسرائيلية، الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”الديمقراطيون” قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.

ونقلت الهيئة عن الالتماس أن “هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)”.

وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت “بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر”.

(الأناضول)