المعارضة الإيرلندية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

لندن: دعت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب “الشين فين” المعارض في إيرلندا، الخميس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضحت ماكدونالد، في تصريح للصحافيين، أنها ستواصل طرح القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية التي تحضرها.

وأضافت أن آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت ماكدونالد، “الهجمات الإسرائيلية على غزة ممنهجة، ولا أعرف أي شخص يتمتع بضمير حي في أي مكان يمكنه الوقوف صامتا إزاء هذه الهجمات”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى محاكتها بتهمة الإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدما خلّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.