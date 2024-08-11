سياسة | دولي | أوروبا

المعارضة الإيطالية تطالب الحكومة بسحب السفير من تل أبيب

11 - أغسطس - 2024

جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة

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روما: أثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين في مدينة غزة الذي أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني، ردود فعل غاضبة من أحزاب إيطالية، طالب بعضها الحكومة بسحب سفير روما من تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طالب جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة (معارض)، وزعيم حزب الخضر وتحالف اليسار أنجيلو بونيلي، الحكومة بسحب السفير الإيطالي من تل أبيب، للاحتجاج بشدة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قصف مدرسة التابعين في مدينة غزة.
كما نقلت وسائل الإعلام عن إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)، قوله إن “قصف المدارس والمستشفيات يعد جريمة حرب، ومن غير المقبول الاستمرار في مشاهدة ما يحدث في غزة”.
وشدد شلاين، على ضرورة إطلاق مبادرة على المستوى الأوروبي والدولي لوقف نتنياهو.
وكتب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، زعيم حزب فورزا إيطاليا (أحد شركاء الحكومة الائتلافية اليمينية)، على حسابه بمنصة إكس: “من غير المقبول على الإطلاق أن تقصف مدرسة بغزة وتتسبب في مقتل هذا القدر من الأبرياء”.
تاجاني، الذي يقود الحزب المحافظ الذي أسسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، طالب إسرائيل باحترام القانون الإنساني ووقف إطلاق النار على الفور، كما طالب حركة حماس بالإفراج عن المحتجزين فورا.
وبحسب صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، عقد تاجاني، اجتماعا عبر الفيديو مع سفراء من دول المنطقة (لم تذكرهم) من أجل متابعة تطورات المنطقة.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين”، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة.
وبشدة، نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي صحة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مسلحين في المدرسة.
وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت قرابة 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)


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  1. يقول abdo:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 6:33 م

    لقد ماتت الجامعة العربية وفقط ما بقي لها إلا أن تعلن شهادة وفاتها ويتم حلها بصفة نهائية : لأنها أصبحت عاجزة كليا عن اتخاد أي قرار سيادي بل انها تقف موقف المتفرج من كل ما تفعله إسرائيل من قتل ودمار وتخريب حتا انها عجزت عن مجرد التعبير او إعطاء أي موقف مما تفعله دولة الاحتلال التي أصبحت تستعرض عضلاتها يوما عن يوما في التحدي والقتل

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    1. يقول لا نسجد لغير الله:
      أغسطس 12, 2024 الساعة 8:26 ص

      الجامعة العربية مشروع بريطاني هدفه خلق جسم مضاد لاي تكتل إسلامي حقيقي

  2. يقول صعيدي:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 8:33 م

    خيراً من العرب، لم يجرؤ أحد على قطع العلاقات ولا وقف التطبيع، بل بالغو في المؤامرة وأحكام الحصار على غزة !!

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  3. يقول صالح:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 8:48 م

    شكــــــــــــــرا ايطـــــــــــاليا..و السؤال ماذا فعل اعضاء منظمة التعاون الاسلامي في اجتماعهم الاخير بطلب من ايران بغد اغتيال هنية ؟؟ لم يزدادوا الا تتبيــــــــبا..عبروا عن عجزهم و تخاذلهم ليس الا..اما جامعة العرب فتغط غطيطا مع أبو الغيط ..و ماذا عن الازهر و كبار العلماء و المشايخ و بقية المنظمات الاسلامية و غيرها ؟؟ ناموا و لا تستيقظوا …

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  4. يقول أمل:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 9:35 م

    والله انك طيب ،لسه فاكر اني في حاجة اسمها جامعة عربية

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  5. يقول Jamal:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 10:08 م

    وأنا أتابع أخبار غزة يوميا والمجازر التي يرتكبها الإحتلال بحق البشر والشجر أتساءل لماذا لم تقطع أي دولة عربية مطبعة خانعة علاقاتها مع العدو الصهيوني وتسحب سفيرها وتطرد السفير الصهيوني ولا أجد من يجيبني. فتزداد حيرتي كثيرا وأشك أن بعض العرب يشاركون في قصف غزة أو على الأقل يباركون

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  6. يقول لاعق اليد:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 6:49 ص

    اعتعضوا يا عرب التطبيع و اسحبوا سفرائكم من اسرائيل.

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  7. يقول سامر:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 9:14 ص

    “وكما نقلت وسائل الإعلام عن إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة)”
    الاسم الصحيح هو إيلينا شلاين، وهي امرأة.

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  8. يقول تصدير الغاز العربي إلى إيطاليا👽👽👽:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 9:42 ص

    يجب قطع الغاز على إيطاليا إن كنتم من الصادقين وإسحبوا السفير.👽
    لو إعترفت إيطاليا بجمهورية بن بطوش التيندوفية كنتم ستسحبون السفير “فورا ” و تفرضون “عقوبات إقتصادية” على إيطاليا .👽
    الجميع إكتشف نفاقكم إنكم تستعملون القضية الفلسطينية من أجل قضاء مآرب أخرى.👽
    كفى من الشعارات والنفاق.👽

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    1. يقول Rachid:
      أغسطس 12, 2024 الساعة 5:01 م

      الافضل لك أن تكلمنا عن المطبعين العرب مع آل صهيون

  9. يقول كارلوس:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 12:08 م

    حل الجامعة العربية والبرلمان العربي مطلب شعبي

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  10. يقول alaa:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 1:16 م

    ارجل واشرف من حكامنا الصغار

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