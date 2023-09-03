المعارضة التونسية تستنكر وضع رئيس شورى «النهضة» تحت الإقامة الجبرية… والرئيس المؤقت للحركة ينفي صحة تسريب يهاجم فيه عائلة الغنوشي

تونس – «القدس العربي»: نددت المعارضة التونسية بقرار السلطات وضع رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، تحت الإقامة الجبرية، في وقت نفى فيه منذر الونيسي الرئيس المؤقت للحركة صحة تسريب صوتي منسوب له يهاجم فيه عائلة رئيس الحركة راشد الغنوشي وقيادات أخرى من الحركة.

وأكدت الحركة، في بيان السبت، أن السلطات التونسية وضعت الهاروني “رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية”، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الغد الأحد 3 سبتمبر في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر أكتوبر القادم”.

ودعت الحركة لـ “رفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني، مؤكدة “تمسكها بالمسار الديموقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى”.

كما اعتبرت أن القرار “يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي”، محملة السلطة “تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021”.

كما استنكرت “التضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية، والذي تعتبره تقييداً لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض لسلطة الانقلاب”.

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن وضع الهاروني تحت الإقامة الجبرية “حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فظة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية”.

كما عبرت عن تضامنها مع الغنوشي وحركة النهضة، معتبرة أن “التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء”.

وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس حرمة النهضة: “فرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة السيد عبد الكريم الهاروني، حلقة جديدة من حلقات الاستهداف للديمقراطية والحريات في تونس”.

وأضاف: “سلطة الانقلاب تعمل على إقصاء حركة النهضة وشلها من خلال خطوات مدروسة ومتتالية، بدأت باعتقال رئيس الحركة ونائبيه، ثم بتوسع الاعتقالات لتشمل العشرات من كوادرها، قبل أن تباشر بإغلاق كل مقراتها. واليوم تستهدف أهم مؤسسة قرار داخلها من خلال فرض الإقامة الجبرية على رئيسها. رغم كل هذا، سنستمر في مقاومة هذا الانقلاب الرث داخل جبهة الخلاص الوطني حتى استعادة مسارنا الديمقراطي كاملاً”.

وكتب القيادي في الحركة رفيق عبد السلام: “فرض الإقامة الجبرية على الهاروني وقبل يوم واحد فقط من انعقاد دورته الجديدة، هو جزء من استهداف القيادات التاريخية في النهضة، والعمل على شل مؤسساتها، في محاولة لإحداث فراغ داخلي وتمرير أجندة انقلابية على طريقة ما جرى مع بعض الهيئات والمنظمات الوطنية سابقاً وراهناً”.

ونفى منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة “تسريباً” منسوباً له ينتقد فيه شخصيات في الحركة من بينها عائلة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “صفحة “سيب صالح” تروج لشريط مفبرك حول حديث لي مع الصحافية شهرزاد عكاشة. هذا افتراء لا قيمة له ولا اعتبار له عندي، ومحاولة يائسة للإساءة للحركة. ونمر للعمل”.

ويهاجم الونيسي، في التسريب المزعوم، عائلة الغنوشي وعدداً من قيادات الحركة، كما يتحدث عن “فساد” داخل الحركة وتلقيها أموالاً من الخارج.

وأثار التسريب المزعوم جدلاً كبيراً في الوسط السياسي والإعلامي التونسي.

وكتب عبد الفتاح التاغوتي، الناطق الإعلامي باسم حركة النهضة: “ما يحدث -على خطورته- هو وبكل بساطة محاولة من سلطة غارقة في الأزمات لضرب المعارضة وإضعافها من خلال ضرب وحدة حركة النهضة وشل قيادتها وتعطيل مؤتمرها الحادي عشر وخلق فتنة بين أبنائها عبر محاولة تشويهها ورميها بالفساد أمام الرأي العام”.

وأضاف: “محطة جديدة واختبار جدّي لأبناء النهضة الذين عليهم أن ينتبهوا إلى المكائد والفتن ويُعلُوا من قيمة الوحدة الداخلية والوطنية والنضال السلمي من أجل حرية النشاط السياسي القانوني والدفاع عن مكتسبات الحريات والديمقراطية والدفاع عن المساجين السياسيين”.

وتابع بالقول: “للحركة مؤسسات تفصل في كل الاختلافات الداخلية وتضبط البوصلة على أولوية الشأن الوطني على الحزبي. خبرنا المحن وخبرتنا الساحات وما تُمنّون به النفس بعيد المنال والأولى أن تبذلوا قصارى جهدكم في تحسين الأوضاع المتردية للشعب التونسي المنكوب لا أن تكيدوا المكائد للأطراف الوطنية المناضلة”.

فيما أكدت الصحافية شهرزاد عكاشة “صحة” التسريب المنسوب للونيسي، الذي قال إنه جزء من عمل استقصائي تشتغل عليه منذ عدة أشهر، كما اتهمت الونيسي بـ “التعاون” مع السلطة لتفكيك حركة النهضة.

وعلق الباحث والناشط السياسي سامي براهم، بالقول: “سؤال منهجي بعيد عن السّياسة للمتخصّصين في الإعلام: في أيّ كليّة صحافة هناك تدريس للعمل الاستقصائي على أنّه استدراج المحاور الذي يطمئنّ لنا للحديث معه ثمّ الاحتفاظ بحديثه وتسريبه ممنتجاً عند الحاجة، خدمة لهذه الجهة أو تلك؟”.