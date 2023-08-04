المعارضة التونسية: فشل الرئيس في إصلاح الدولة فبدأ بـ”تطهير الإدارة”

تونس – “القدس العربي”:

انتقدت المعارضة التونسية حديث الرئيس قيس سعيد عن “تطهير الإدارة”، معتبرة أنه مصطلح إقصائي يهدف إلى التغطية على “فشل” الرئيس في إدارة الدولة.

وكان سعيد دعا، خلال استقباله مساء الخميس، الرئيس الجديد للحكومة أحمد الحشاني، إلى “المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره، في حين أن العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة ولا تنقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها”.

وأشار إلى أن “الإدارة تعج بكفاءات عالية، ولكن تم استبعاد الكثيرين من الذين رفضوا أن يكونوا إلا في خدمة الوطن والدولة”.

وعلق هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي بالقول “المرحلة الثانية لتبرير الفشل شعارها: تطهير الإدارة”.

وأوضح بقوله “بعد تبرير فشله الذريع طيلة سنتين بالمتآمرين والخونة والمحتكرين واللوبيّات، وهم وهؤلاء وبقيّة الأشباح، نمرّ على بركة اللّه إلى المرحلة الثانية من تبرير الفشل وهي المتآمرون من الموظفين الذين يعرقلون المشاريع ويتسببون في تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، شعار المرحلة المقبلة سيكون “تطهير الإدارة”، عِوض العمل على الرؤى والبرامج والتصوّرات لاسترجاع نسق النموّ والثقة في الاقتصاد التونسي، بالتوازي مع تحجيم سطوة الاقتصاد الرّيعي وسيطرته على كل مفاصل الاقتصاد وكل القطاعات (عبر تشريعات تفرض منافسة نزيهة وحقيقية في السوق بين كل الفاعلين الاقتصاديين)”.

وأضاف “سيتم التركيز إذا على “تطهير الإدارة” والمزيد من إلهاء الرأي العام بالقضايا الهامشية والثانويّة لتبرير الفشل والعجز عن القيام بالإصلاحات الضرورية القادرة على إخراج البلاد من أزمتها الخانقة وغير المسبوقة. وطبعا، في الأثناء، سيزداد الوضع الاقتصادي تدهورا وستحتدّ الأزمة الاجتماعية، لأن الحلول الترقيعية وسياسة “أحيني اليوم واقتلني غدا” التي اتبعتها كل الحكومات المتعاقبة (بما فيها حكومات قيس سعيد) لن تجدي نفعا، وفي لحظة سينفجر الوضع في وجه الجميع”.

وكتب الوزير السابق خالد شوكات “التطهير هو مصطلح مخالف للقانون التونسي والدولي، وهو مصطلح فاشي وشعبوي سيء السمعة، وقد ارتبط في التاريخ بالأنظمة الأكثر تخلّفا ورداءة وقمعية، كما تسبب بالكثير من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية، من قبيل “التطهير العرقي” و”التطهير الطائفي” و”التطهير الديني” و”التطهير الأيديولوجي”، وفضلا عن طابعه “التحريضي” الذي يضرب “السلم الأهلي” في العمق، فإنه المصطلح الأكثر حضّا على الكراهية بين المواطنين. وخلاصة القول إنّه لا وجود لكلمة تقود إلى نقيض معناها، مثلما هو حال كلمة “تطهير”. فهي كلمة في منتهى السوء”.

وكانت حركة النهضة اعتبرت أن تعيين سعيد لرئيس حكومة جديد هو “اعتراف ضمني بفشل الاختيارات في إدارة الدولة ومحدودية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أنهكت التونسيين وتهاوت خلالها مقدرتهم الشرائية وتراجعت فيها كل المؤشرات الماليّة. وهو ليس إلا محاولة للهروب إلى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح تلتقي عليه كلّ الأطراف لإنقاذ البلاد مما يهددها من مخاطر على كل المستويات”.