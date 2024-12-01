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المعارضة السورية تتقدم في ريف حماة وتأسر أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام- (فيديو)

1 - ديسمبر - 2024

مسلحون من المعارضة السورية في ريف حماة

هبة محمد
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دمشق- “القدس العربي”:

تواصل فصائل المعارضة السورية و”هيئة تحرير الشام” العاملة ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان” تقدمها على عدة محاور في أرياف إدلب وحلب وحماة، إذ أعلنت غرفة العمليات المشتركة أن قواتها سيطرت الأحد، على مواقع استراتيجية جديدة في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

المتحدث العسكري باسم عملية “ردع العدوان” المقدم حسن عبد الغني قال: حررنا مناطق “السفيرة” و”العدنانية” و”جبل عزان” و”خناصر” جنوب شرق حلب. وسيطرت قواتنا على مناطق استراتيجية شرق حلب. كما أصبحت كلية مدفعية الميدان والأكاديمية العسكرية في مدينة حلب تحت سيطرتنا.

وأضاف: خلال عملياتنا شرق حلب أسرنا أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام وسلم 30 عنصرا آخرين أنفسهم، بالإضافة لاغتنام ذخائر وأسلحة متنوعة.

وفي بيان منفصل حول المواجهات الدائرة في محيط إدلب قال: نعلن عودة محافظة إدلب لأبنائها، بعد أن انتهينا من تحرير كامل الريف.

وأمام التقدم في محيط مدينة حماة، قال عبد الغني: كتائب شاهين تحقق إصابات مباشرة في تجمعات قوات النظام المجرم شمال حماة. مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة تشارك في المعارك حيث قال: كتائب شاهين تباغت قوات النظام المجرم شمال حماة، وتدمر عدة آليات.

وأعلن المتحدث العسكري باسم غرفة العمليات المشتركة أن كلا من جبل شحشبو تحت سيطرتنا بشكل كامل، وقواتنا تتقدم شمال حماة وتسيطر على قرى “معان” و”الكبارية” و”كوكب”.

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  1. يقول جميل الاسكافي:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 9:55 م

    ان شاءالله نصر من الله وتحرير سوريا

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  2. يقول عبد العزيز:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 4:37 ص

    مشروع تسارع الاحداث في سوريا تسير فيه امريكا اليوم حيث تمكن وتدعم المعارضة دعاة الاسلام والالقاب ومضلليهم وكما حصل بالضبط في الموصل قبل سنوات ليست بعيده عنا، لولا دعم امريكا لما تقدمت هذه المليشيات شبرا على الارض، وقريبا سيقوم أحدهم ذو لحية انيقة بإعتلاء منصة الخطابة على منبر موصوف والقاء خطبة جمعة النصر العظيم من جامع حلب الرئيسي

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  3. يقول جوبا فلسطين:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 5:00 ص

    أتمنى ان لايقهر بنفس اخطائهم في بدايات الثورة

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  4. يقول صابر محمود:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 5:34 ص

    لو لم تكن إسرائيل راضية عن سفاح سورية لما بقى يوم واحد

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