المعارضة السورية تتقدم في ريف حماة وتأسر أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام- (فيديو)

دمشق- “القدس العربي”:

تواصل فصائل المعارضة السورية و”هيئة تحرير الشام” العاملة ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان” تقدمها على عدة محاور في أرياف إدلب وحلب وحماة، إذ أعلنت غرفة العمليات المشتركة أن قواتها سيطرت الأحد، على مواقع استراتيجية جديدة في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

المتحدث العسكري باسم عملية “ردع العدوان” المقدم حسن عبد الغني قال: حررنا مناطق “السفيرة” و”العدنانية” و”جبل عزان” و”خناصر” جنوب شرق حلب. وسيطرت قواتنا على مناطق استراتيجية شرق حلب. كما أصبحت كلية مدفعية الميدان والأكاديمية العسكرية في مدينة حلب تحت سيطرتنا.

وأضاف: خلال عملياتنا شرق حلب أسرنا أكثر من 35 عنصرا من قوات النظام وسلم 30 عنصرا آخرين أنفسهم، بالإضافة لاغتنام ذخائر وأسلحة متنوعة.

كان يوم البارحة يوم الانتصارات بفضل الله،

كان بداية اليوم في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب.

ونهايته في مدنية اللطامنة بريف حماه.

ومستمرين بإذن الله حتى تطهير كامل تراب سوريا الحبيبة من رجس المحتل الإيراني والروسي. #ردع_العداون #سوريا_تتحرر #حماه #ادارة_العمليات_العسكرية pic.twitter.com/sPgqDeo0U1 — النقيب محمود المحمود (@mahmoud_m1990) December 1, 2024

وفي بيان منفصل حول المواجهات الدائرة في محيط إدلب قال: نعلن عودة محافظة إدلب لأبنائها، بعد أن انتهينا من تحرير كامل الريف.

وأمام التقدم في محيط مدينة حماة، قال عبد الغني: كتائب شاهين تحقق إصابات مباشرة في تجمعات قوات النظام المجرم شمال حماة. مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة تشارك في المعارك حيث قال: كتائب شاهين تباغت قوات النظام المجرم شمال حماة، وتدمر عدة آليات.

وأعلن المتحدث العسكري باسم غرفة العمليات المشتركة أن كلا من جبل شحشبو تحت سيطرتنا بشكل كامل، وقواتنا تتقدم شمال حماة وتسيطر على قرى “معان” و”الكبارية” و”كوكب”.