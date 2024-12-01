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المعارضة السورية تعلن السيطرة على المنطقة الصناعية في مدينة حلب- (فيديوهات)

1 - ديسمبر - 2024

علم الثورة السورية بالقرب من صورة محترقة لبشار الأسد في حلب. 30 نوفمبر 2024. رويترز

هبة محمد
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“القدس العربي”: قالت إدارة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المعارضة إن قواتها سيطرت، صباح الأحد، على المنطقة الصناعية في حي الشيخ نجار، على بعد 10 كيلومترات شمال شرق مدينة حلب.

وقال المتحدث العسكري باسم عملية “ردع العدوان”، المقدم حسن عبد الغني، صباح الأحد: “سيطرنا على المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بمدينة حلب”.

وأضاف، في بيان منفصل: “قواتنا سيطرت على بلدة خناصر وأوتوستراد خناصر- حلب، ولا يزال التقدم مستمراً”.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام أعادت ترتيب مواقعها العسكرية، وتثبيت نقاط جديدة على أطراف مدينة حماة وريفها الشمالي، بهدف تعزيز الطوق الأمني للمدينة، ومنع أي محاولة تسلل، أو دخول محتمل من قبل “هيئة تحرير الشام” والفصائل المقاتلة معها.

وشملت التحركات العسكرية إرسال تعزيزات كبيرة، تضم قوات خاصة تابعة لسهيل الحسن، إلى مواقع إستراتيجية في جبل زين العابدين وطيبة الإمام وقمحانة وخطاب، وسط استمرار وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

وتمكّنت فصائل المعارضة السورية و”هيئة تحرير الشام”، العاملة ضمن عملية “ردع العدوان”، من السيطرة على العديد من المدن والبلدات في ريف حماة الشمالي، من بينها حلفايا، ومورك، واللطامنة، بعد انسحاب قوات النظام بشكل سريع منها.

بالموازاة، قُتل 7 عناصر من “هيئة تحرير الشام” والفصائل العاملة معها، إثر انفجار عدد من الصواريخ المفخخة التي تركتها قوات النظام والميليشيات المساندة لها في أحد المستودعات بمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، قبل انسحابها من المدينة وسيطرة الفصائل عليها.

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  1. يقول أردني حر:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 9:21 ص

    أقول للمعارضة السورية أن هناك الجولان محتل والقنيطرة قد تم دخولها من قبل الصهاينة..فأين أنتم منها يا أصحاب الفتوحات والنصر المبين

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    1. يقول أبو عادل:
      ديسمبر 1, 2024 الساعة 1:45 م

      يا أردني خاطب بهذا الكلام نظام الأسد الذي تقصفه اسرائيل منذ سنوات وهو يرد بقصف الشعب السوري الحر

  2. يقول سوري شريف:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 10:31 ص

    اردوغان نهب معامل حلب في عام 2012 والان سينهب نواعير حماة.

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  3. يقول عاشق الأقصى:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 12:19 م

    بسم الله الرحمن الرحيم. شدوا الهمة اليوم لازم تاكلوا حلاوة الجبن

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