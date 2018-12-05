المعارضة الفرنسية تدعو لفرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات متوقعة لحركة “السترات الصفراء”

باريس: دعا زعيم أكبر حزب فرنسي معارض الأربعاء، إلى فرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات جديدة تعتزم حركة “السترات الصفراء” تنظيمها السبت القادم.

وقال لوران ووكيز زعيم حزب الجمهوريين المعارض لمحطة “فرنسا 2″ التليفزيونية إن من شأن فرض الطوارئ إتاحة تأمين قوات الأمن و”مساعدتنا في حماية من يريدون التظاهر سلميا”.

وأضاف ووكيز :”لا أريد أن تنزلق بلادنا إلى الفوضى”، وذلك بعد أيام من احتجاجات في وسط باريس شهدت أعمال عنف.

وحث ووكيز الرئيس إيمانويل ماكرون على معالجة الموقف، بعد استمرار الاحتجاجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية زيادات كان يجري التخطيط لها على الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.

كان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن أمس إرجاء تطبيق الزيادات لمدة ستة أشهر لإتاحة الوقت لعملية التشاور ،حسبما وعد ماكرون في وقت سابق.

وقال ووكيز :”الفرنسيون لا يريدون هذه الضريبة. وإرجاؤها لستة أشهر لا معنى له. إنما يتعين إلغاؤها”.

ودعا متحدثون باسم الاحتجاجات إلى مظاهرات جديدة السبت القادم في باريس، رغم ما شهدته احتجاجات السبت الماضي من أعمال شغب ومصادمات مع الشرطة.(د ب أ)