المعارضة الفرنسية تدعو لفرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات متوقعة لحركة “السترات الصفراء”

منذ 1 ساعة
المعارضة الفرنسية تدعو لفرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات متوقعة لحركة “السترات الصفراء”

0
حجم الخط

باريس: دعا زعيم أكبر حزب فرنسي معارض الأربعاء، إلى فرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات جديدة تعتزم حركة “السترات الصفراء” تنظيمها السبت القادم.

وقال لوران ووكيز زعيم حزب الجمهوريين المعارض لمحطة “فرنسا 2″ التليفزيونية إن من شأن فرض الطوارئ إتاحة تأمين قوات الأمن و”مساعدتنا في حماية من يريدون التظاهر سلميا”.

وأضاف ووكيز :”لا أريد أن تنزلق بلادنا إلى الفوضى”، وذلك بعد أيام من احتجاجات في وسط باريس شهدت أعمال عنف.

وحث ووكيز الرئيس إيمانويل ماكرون على معالجة الموقف، بعد استمرار الاحتجاجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية زيادات كان يجري التخطيط لها على الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.

كان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن أمس إرجاء تطبيق الزيادات لمدة ستة أشهر لإتاحة الوقت لعملية التشاور ،حسبما وعد ماكرون في وقت سابق.

وقال ووكيز :”الفرنسيون لا يريدون هذه الضريبة. وإرجاؤها لستة أشهر لا معنى له. إنما يتعين إلغاؤها”.

ودعا متحدثون باسم الاحتجاجات إلى مظاهرات جديدة السبت القادم في باريس، رغم ما شهدته احتجاجات السبت الماضي من أعمال شغب ومصادمات مع الشرطة.(د ب أ)

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

«السترات الصفراء»: انتصار بطعم الطلاق من السياسة

«السترات الصفراء»: انتصار بطعم الطلاق من السياسة

منذ 16 ساعة
“حرب شوارع في قلب باريس” تثير ذهول السياح وصدمة فرنسا- (صور وفيديوهات)

“حرب شوارع في قلب باريس” تثير ذهول السياح وصدمة فرنسا- (صور وفيديوهات)

2 - ديسمبر - 2018
وزير الداخلية الفرنسي مستعد لدراسة إمكانية فرض حالة الطوارئ

وزير الداخلية الفرنسي مستعد لدراسة إمكانية فرض حالة الطوارئ

2 - ديسمبر - 2018
“حرب شوارع” في احتجاجات “السترات الصفراء” في باريس ـ (صور وفيديوهات)

“حرب شوارع” في احتجاجات “السترات الصفراء” في باريس ـ (صور وفيديوهات)

1 - ديسمبر - 2018

مختارات

تركيا تدعو السعودية إلى التحلي بالشفافية في قضية خاشقجي

تركيا تدعو السعودية إلى التحلي بالشفافية في قضية خاشقجي

منذ 46 دقيقة
“درع الشمال” تثير تراشقا وجدلا داخل إسرائيل واتهامات لنتنياهو بـ”الشعبوية”

“درع الشمال” تثير تراشقا وجدلا داخل إسرائيل واتهامات لنتنياهو بـ”الشعبوية”

منذ 1 ساعة
“منشار التأشيرة” يطال الحجاج المعارضين للسياسة السعودية ودعوات لتدويل موسم الحج

“منشار التأشيرة” يطال الحجاج المعارضين للسياسة السعودية ودعوات لتدويل موسم الحج

منذ 1 ساعة
ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

منذ 3 ساعات

إشترك في قائمتنا البريدية