سياسة | دولي

المعارضة الفرنسية ترد على وزير خارجيتها بصور ضحايا في غزة- (فيديوهات وتغريدات)

منذ ساعتين

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أنقرة: نشر نواب من المعارضة الفرنسية على حساباتهم في منصة “إكس” صوراً لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ملفوفين بالأكفان.
ويأتي هذا الفعل من نواب حزب “فرنسا الأبية”، رداً على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه “لا يمكن اتهام الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية”، وأن هذا الاتهام “يتجاوز عتبة أخلاقية”.

ونشر النائب توماس بورتس صوراً لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان معلقاً عليها :” صباح معتاد في غزة”.
وذكر أن فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ورد بورتس على كلمات وزير الخارجية، بأنه لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية: “نعم، هذه إبادة جماعية”.
أما النائبة دانييل أوبونو فردت على وزير الخارجية، بأنّ إسرائيل هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية. وقالت: “قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق”.

(الأناضول)

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  1. يقول الطبراني:
    يناير 19, 2024 الساعة 8:56 ص

    هم فعلا شرف فرنسا

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  2. يقول مليك الجزائري:
    يناير 19, 2024 الساعة 9:27 ص

    حين يكون رئيس الوزراء الفرنسي رجل و وزير خارجيته رجل ” ان صحت كلمة رجل فيهما ” تفهم كيف اصبح هذا العالم يسير ..شكرا للكرة الارضية التي مازالت تحملنا على ظهرها و لم تخسفها بنا …

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