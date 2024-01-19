المعارضة الفرنسية ترد على وزير خارجيتها بصور ضحايا في غزة- (فيديوهات وتغريدات)

أنقرة: نشر نواب من المعارضة الفرنسية على حساباتهم في منصة “إكس” صوراً لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ملفوفين بالأكفان.

ويأتي هذا الفعل من نواب حزب “فرنسا الأبية”، رداً على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه “لا يمكن اتهام الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية”، وأن هذا الاتهام “يتجاوز عتبة أخلاقية”.

L’ONU indique ce matin que le bilan actuel de 30 000 morts à Gaza est largement sous-estimé.

Il pourrait déjà être deux fois supérieur à ce chiffre.

C’est un GÉNOCIDE.

La France est complice d’un GÉNOCIDE.

La Macronie soutient un GÉNOCIDE. https://t.co/eaHI42tC83 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 19, 2024

ونشر النائب توماس بورتس صوراً لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان معلقاً عليها :” صباح معتاد في غزة”.

وذكر أن فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

« À l'avenir, l'État d'Israël devra contrôler toute la zone, du fleuve à la mer. »

Les objectifs de criminels de guerre israéliens sont clairs : éradiquer le peuple palestinien et prendre le contrôle de son territoire.

C’est un génocide organisé à des fins de colonisation. pic.twitter.com/lB0t1qaTVL — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 19, 2024

Un matin classique à #Gaza.

Les corps s’accumulent, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Voilà ce que cautionne la France par son silence assourdissant et son refus de condamner les criminels de guerre israéliens.

Oui @steph_sejourne c’est un génocide.

UN GÉNOCIDE ! pic.twitter.com/Gn7N2QA8P4 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 18, 2024

ورد بورتس على كلمات وزير الخارجية، بأنه لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية: “نعم، هذه إبادة جماعية”.

أما النائبة دانييل أوبونو فردت على وزير الخارجية، بأنّ إسرائيل هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية. وقالت: “قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق”.

النائبة دانييل أوبونو: "لقد أنقذت جنوب أفريقيا شرفكم جميعاً من خلال الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والإنسانية جمعاء أمام محكمة العدل الدولية. ويجب على فرنسا أن تدعم طلبها وتعاقب الحكومة الإسرائيلية. pic.twitter.com/4t9olQ1vs3 — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 18, 2024

النائب الفرنسية دانييل أوبونو تغادر استوديو القناة الإسرائيلية الناطقة بالفرنسية I24 بعد أن اتهمها المتحدث الإسرائيلي بمعاداة السامية هي وحزبها ردا على قولها بأن الوضع سابق للمواجهة بين حماس والاحتلال محملة إسرائيل مسؤولية التوتر في المنطقة بأسرها

pic.twitter.com/6kACTiJcs3 — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) January 16, 2024

(الأناضول)