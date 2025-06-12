المعارضة المصرية تطالب بالسماح بدخول المتضامنين مع غزة… والموالاة ترفض

القاهرة ـ «القدس العربي»: فيما طالبت المعارضة المصرية بالسماح للمتضامين مع غزة، بدخول البلاد وتيسير وصولهم في اتجاه معبر رفح، تبنت أحزاب الموالاة موقف السلطة، معتبرة أن القوافل تمثل «تهديدا للأمن القومي المصري. «

وعقد عدد من قيادات الأحزاب المنضوية في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة اجتماعا ناقشت فيه موضوع القافلة، وأكدت على ضرورة السماح لها بدخول مصر.

وقال طلعت خليل منسق الحركة المدنية، إن الحركة تتابع وصول القافلة البرية القادمة من تونس مرورا بليبيا إلى الأراضي المصرية بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف أن رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المنضوية في الحركة ستكون في استقبال القافلة حال دخولها مصر عند نفق «تحيا مصر» في محافظة الإسماعيلية المؤدي إلى سيناء، لاصطحابها إلى معبر رفح.

وطالب خليل السلطات المصرية بالتعاون مع المشاركين في القافلة، وتسهيل دخولهم حسب القواعد المنظمة لإظهار دعمهم أمام شعوب العالم، ما يعزز القضية الفلسطينية والموقف الوطني لمصر اتجاهها.

في السياق، عقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، التي تضم عددا من الأحزاب اليسارية والناصرية اجتماعا ناقشت خلاله كيفية التفاعل ودعم القافلة.

وقالت، في بيان، عقب الاجتماع، إن هذه المبادرة الإنسانية تهدف إلى توجيه أنظار العالم، والمجتمع الدولي، والتفاعل مع التحركات الشعبية في أوروبا والتي تزداد تضامنًا مع غزة، وحث الشعب العربي على كسر حاجز الصمت المخزي على هذه الجرائم البشعة.

وتابعت: في الوقت ذاته انطلقت قافلة شعبية أخرى أوروبية تضم أوروبيين وعربا وبدء أعضائها الوصول عبر الطيران إلى القاهرة وتضم نواب برلمان وشخصيات عامة وأحزابا يسارية.

وبينت أنه في حال وافقت السلطات المصرية على دخول القافلتين العربية والدولية وتأمينهما، فهو يُحسَب للإدارة المصرية، ويدعم موقفها السياسي والتفاوضي، والذي يستهدف رفع المعاناة عن أهلنا في غزة، لافتة إلى أن بيان الخارجية المصرية يصب في اتجاه رفض القافلتين ومنعهما، ما يثير حفيظة كل مخلص، ويتطلب من كل القوى الوطنية، والتي تؤمن بالحق المشروع دوليا لمقاومة الاستعمار وحق التصدي للعدوان البربري الهمجي الصهيوأمريكي والذي يواصل حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا العربي الفلسطيني في غزة والضفة، دون رادع من قانون دولي أو إنساني أو أخلاقي.

مؤتمرات سياسية

كما أعلنت الجبهة نيتها تنظيم مؤتمرات سياسية متتالية في القاهرة والمحافظات لكل مكونات الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية والقوى الناصرية، على أن ينعقد المؤتمر الأول الساعة السادسة والنصف بعد عصر يوم الإثنين 16 حزيران/يونيو 2025 في مقر حزب الكرامة في القاهرة.

وتخطط الجبهة لإطلاق حملة إعلامية مكثفة بكل الوسائل ووسائط الميديا وشبكات التواصل الاجتماعية، وفق خطة منظمة تستهدف توفير كل المعلومات، وتوضيح أبعاد وصورة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية، والإسهام في حركة الوعي ودعم قوى المقاومة، والتغيير المجتمعي.

حزب العرجاني ينتقد «استخدام المساعدات لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية»

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن تصعيد هذا الدور وتفعيله، سيعرضهم بالتأكيد لآثمان وتضحيات يجب أن نكون على استعداد لتحمل تبعاتها، وليس أدل على ذلك أنه لا يزال داخل السجون شباب كل تهمتهم أنهم تظاهروا وهتفوا لفلسطين.

موقف الموالاة

في المقابل، أعلن عدد من أحزاب الموالاة تأييدها لبيان الخارجية المصرية الذي اشترط على الراغبين في زيارة المنطقة الحدودية المحازة لقطاع غزة، الحصول على موافقات مسبقة.

وقال حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، إنه في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يرافقها من تحديات إنسانية وأمنية جسيمة، يؤكد الحزب تأييده الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن القوافل الأجنبية الراغبة في دخول الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح المصري.

وشدد الحزب على أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، بما يضمن أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها.

كما ثمن دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها، الذي أكد أنه يظهر بوضوح من خلال الدفاع عن القضية في كل المحافل الدولية والإقليمية وبذل كافة المساعي الدبلوماسية لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، رغم كل التحديات السياسية واللوجستية.

وأعلن الحزب رفضه لأي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الامن القومي المصري وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون.

ودعا جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة.

كذلك أعرب تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا من الموالاة، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية، بشأن الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، مؤكدا أن مصر ترحب بكل الوفود الأجنبية وتدعم كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.

كما تحدث ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات – مؤسسة حكومية مسؤولة عن إصدار التصاريح الخاصة بالمراسلين الأجانب. وقال إن التطورات الجارية في المنطقة تتسم بقدر عالٍ من الخطورة والتعقيد، ولا تحتمل الانشغال بصغائر الأمور أو المزايدات على مواقف الدول، مؤكدًا أن إدارة الأزمات الإقليمية الكبرى، مثل الحرب في غزة والملف النووي، تتطلب تعاملاعقلانيًا وليس منطق هواة وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات بقدر من الوعي والمسؤولية، من خلال توظيف أدواتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية بشكل متوازن وعلني، في رسائل واضحة للعالم، لافتا إلى تحركات القوات المسلحة في سيناء، والمناورات والعروض العسكرية في القاهرة.

ودعا رشوان من وصفهم بالأصوات المتحمسة، إلى عدم التهوّر أو اتخاذ مواقف انفعالية قد تضر بالمصالح الوطنية.

وتابع: وزارة الخارجية المصرية حددت الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، الشخص الذي يريد ذلك يمكنه عبر السفارة المصرية الموجودة في دولته أن يقول إنه يريد زيارة مصر من أجل هذا الفعل.

وأضاف: هناك طريقة أخرى، لو أن لك سفارة في مصر، أو مكتب ممثل للمنظمة التي تعمل بها مثل «اليونيسف»، فإنها ترسل إلى وزارة الخارجية المصرية وتقول إن أشخاصا يريدون تنظيم كذا وقفة وهذه هي الإجراءات المتبعة.

14 زيارة

وقال إنه منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى يناير/ كانون الثاني الماضي جرى تنظيم 14 زيارة لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية لهذه المنطقة وما حولها، في العريش والمستشفيات وغيرها، وهذه الزيارات ضمت 467 صحافيا وإعلاميا يمثلون 126 مؤسسة صحافية إعلامية غير مصرية.

وواصل: ومنذ نهاية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية فبراير/ شباط الماضيين، تم تنظيم 6 زيارات ضمت 188 صحافيا يمثلون 121 مؤسسة إعلامية، وبالتالي، نحن نتحدث عن 20 زيارة لقرابة 600 شخص، كلهم اتبعوا القواعد التنظيمية للقانون الدولي.

وزاد: مصر لديها معبر واحد فقط لإدخال المساعدات إلى غزة، بينما لدى إسرائيل 5 معابر أخرى، بالنسبة إلى بعض الإخوة الذين يريدون دخول قطاع غزة من معبر رفح من الجانب المصري، هم لا يعرفون أن معبر رفح من الجانب الآخر لم يعد موجودا، فقد تم تدميره تدميرا كاملا، ولا يمكن السير فيه على القدمين.

وتابع: في الجانب الآخر من معبر رفح لا يمكن السبر، فالمباني والطرق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لم تعد موجودة تماما، وأصبحت هناك حفر عميقة في الأرض.

وواصل رشوان حديثه: مصر رحبت بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الإشقاء الفلسطينيين.