المعارضة المغربية تصعّد ضد حكومة أخنوش.. ورئيس جلسة برلمانية يرفض إعطاء الكلمة للوزير بايتاس- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: انتقلت المعارضة المغربية إلى السرعة القصوى في مواجهة تدبير حكومة عزيز أخنوش للشأن العام، وتزامنت تصريحات “الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”، مع الدخول السياسي الجديد، الذي يظهر أنه ساخن جدا بحكم عدد الملفات المطروحة، التي تنتظر الفصل فيها من خلال البرلمان المغربي بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

بالنسبة للغرفة الثانية التي يقود دفتها فيما تبقى من عمر الحكومة والقبة التشريعية، رئيس جديد هو محمد ولد الرشيد خلفا لنعم ميارة، وكلاهما ينتميان لحزب “الاستقلال” المشارك في التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب “التجمع الوطني للأحرار” ويشارك فيه الحليف الثالث وهو حزب “الأصالة والمعاصرة”، فقد بدت الأمور، وفق ما تداولته مصادر محلية، مرتبكة حيث جرى تأجيل جلسة أولى من جلسات الأسئلة الشفوية إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب خلافات حول تمثيلية الفرق النيابية في هياكل الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

على صعيد آخر، حصلت في مجلس النواب (الغرفة الأولى) مشادة كلامية، أول أمس الإثنين، بين رئيس الجلسة، وهو النائب الرابع لرئيس المجلس والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، وبين الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وذلك عندما طلب هذا الأخير الكلمة في إطار نقطة نظام، ليطلب إعادة ترتيب القطاعات الحكومية، المعنية بالرد على أسئلة النواب البرلمانيين، حيث رفض رئيس الجلسة طلب الوزير، معللا رفضه بأن الحكومة لم تتقدم بطلب إعادة الترتيب، إلا مساء يوم الجمعة، وأنه بصفته رئيسا للجلسة، لم يطلع على المستجد إلا أثناء الجلسة نفسها، وأن من شأن تصرف كهذا إرباك عمل المؤسسة التشريعية، وخلق عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن الحكومة تتصرف كما لو كانت السلطة التشريعية جزءا لا يتجزأ منها وبالتالي تخضع لسلطتها، ومذكرا الوزير في الوقت نفسه بأن دستور المملكة قدم السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، كما أعطاها اختصاصات مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء وليس العكس، بينما الحكومة ما فتئت تؤكد بتصرفاتها، أنها لا تلقي بالا للدستور وتتصرف بمنطق، أنها الكل في الكل.

وعندما أراد الوزير مناقشة الرئيس، ردّ عليه هذا الأخير بلهجة حادة، يفهم منها أن الكلام انتهى، إذ لم يسمح له بمواصلة الحديث وأسرها الوزير في نفسه، وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام غير المباح، وفق ما ذكر الإعلامي ازروال الأمين الذي ختم تدوينته بالتعليق التالي: “للأمانة، وبعيدا عن أي تحامل على الحكومة، فإن رئيس المجلس يبدو من خلال كلامه أنه قدم درسا للوزير في القانون، وأنه ملم بالقانون أكثر منه، كما أن كلامه منطقي وحجته قوية”.

مسألة الخلافات حول تمثيلية الهياكل داخل غرفتي البرلمان، صارت نوعا من “الروتين السياسي” عند بداية كل ولاية تشريعية، ويتم الحسم فيها خلال أقرب وقت، لكن المعارضة فضلت المرور إلى السرعة النهائية في مواجهة الحكومة، وكان حزب “الاتحاد الاشتراكي” في موعد الهجوم لينضم إلى “التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية”.

وبدت اللوحة واضحة المعالم، تبدو فيها ألوان وأشكال الصراع الذي ستكون عليه الولاية التشريعية الحالية، خاصة بعد أن طرح رفاق ادريس لشكر كـ”بديل واقعي” للأغلبية الحكومية، فيما طالب رفاق بنعبد الله بـ “تصحيح المسار”، أما إخوان عبد الإله بن كيران فقد استفاضوا في الحديث عن الفساد ومحاربته.

وفي تقريره السياسي، وصف ادريس لشكر الكاتب الأول (أمين عام) لحزب “الاتحاد الاشتراكي” أمام أعضاء المكتب السياسي، الأغلبية الحكومية بـ”المتغولة” خاصة عند حديثه عن انتخابات جزئية واتفاق أحزاب التحالف الحكومي على مرشح وحيد. وقال بـ”أسف شديد”، إنه سُجلت “نسبة متدنية للمشاركة في هذه العمليات الانتخابية، وهو يفرض علينا ضرورة مباشرة الإصلاح الانتخابي وإقامة صرح حقيقي لنظام اللامركزية من خلال الرجوع إلى الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية”، وبعد توضيح أسباب هذا الاقتراح من طرف حزبه، أكد أن “أهمية مطلبنا الإصلاحي يكمن أيضا في ضرورة تجاوز المشاكل التي عرفتها دورات المجالس الجماعية المنعقدة مؤخرا، والتي برهنت على وجود وضع مختل نتيجة تناقضات وصراعات بين مكونات التغول الثلاثي والذي أدى إلى عرقلة السير العادي في المؤسسات المنتخبة، والأداء العمومي للخدمات الجماعية، وتنفيذ المشاريع التنموية”.

وحسب لشكر، فإن تلك التناقضات هي “مصلحية وأنانية تغذّيها الصراعات بين مكونات الأغلبية المهيمنة التي عطلت مشروع التنمية محليا ووطنيا وأدت إلى اتساع حجم البطالة وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر”.

من جانبه، ناشد حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة “بأن تصحح مسار عملها وتراجع توجهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادرات فعالة لمواجهة مجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة”.

وأوضح الحزب، في بيان مكتبه السياسي، أنه يجدد “بمناسبة هذا الدخول البرلماني، التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية”.

بالنسبة لحزب “العدالة والتنمية”، فقد انتقد مباشرة “العجز الحكومي عن تقديم الأجوبة لمختلف الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي”، كما دعاها إلى الاشتغال على محاصرة الفساد والمفسدين، بدل مهاجمة هيئة النزاهة التي كشفت عن التراجعات على مستوى محاربة هذه الآفة.

وحسب بيان الأمانة العامة للحزب المعارض، فإن العجز الحكومي “بيّن” و”خطير”، كما هو حال صمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات، وأضاف إلى ذلك محاربة الفساد والرشوة التي اعتبرها “ضرورة وطنية وتنموية، لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات، ولما تفوته على المغرب من فرص كبيرة للتنمية”.