المعارضة الموريتانية تعلن استعادة وحدتها وتتجه لصياغة برنامج عمل مشترك في ظل ترقب للحوار الموعود

نواكشوط ـ «القدس العربي»: أعلنت الأحزاب والتشكيلات السياسية المعارضة في موريتانيا عن استعادتها لوحدتها، إثر اجتماع موسع عقده قادتها تحت إشراف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسوب على الإخوان، والذي يتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديموقراطية بصفته يملك أكبر فريق في البرلمان الموريتاني.

وخصص هذا الاجتماع، وفقاً لبيان مشترك بين الأحزاب توصلت “القدس العربي” بنسخة منه “لدراسة سبل تفعيل العمل المعارض المشترك، وتعزيز التنسيق بين قوى المعارضة في المرحلة القادمة”.

واستعرض حمادي سيدي المختار، رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية رئيس الجلسة، “السياق العام الذي يتنزل فيه الاجتماع والهدف المتوخى منه، والمتمثل حسب تأكيداته، في تعزيز التنسيق بين قوى المعارضة والعمل على بلورة برنامج عمل مشترك لتحقيق ذلك الهدف”.

وذكَر سيدي المختار بـ “اللقاء المهم الذي نظمته أحزاب المعارضة في إطار تنسيق الموقف من تعديلات قانون الأحزاب، وفتح المجال أمام قادة المعارضة لتقديم مقترحاتهم”.

“وبعد نقاش مستفيض قدم فيه رؤساء الأحزاب وممثلوهم رؤيتهم لآفاق العمل المعارض ومقترحاتهم في مجال تفعيل العمل المشترك، قرر المجتمعون، وفقاً للبيان، تشكيل لجنة مكلفة بإعداد برنامج عمل مشترك لقوى المعارضة في المرحلة القادمة، مع مواصلة اللقاءات والاتصالات بهدف التنسيق في المواقف من القضايا المستجدة”.

ويستمد هذا التنسيق أهميته من كونه أول اجتماع تحضره أطياف المعارضة الموريتانية بمختلف مذاهبها، حيث شارك فيه رؤساء وممثلو الأحزاب والتشكيلات السياسية الموريتانية المعارضة المرخصة والموجودة قيد الترخيص؛ ومن أبرزهم داخل المشهد السياسي الموريتاني، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة التجديد برئاسة ممدو بوكار با، وتحالف المعارضة المنافح للنظام برئاسة بيرام الداه اعبيد، وحزب الصواب ممثلاً برئيسه عبد السلام ولد حرمه، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ممثلاً برئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية ورئيس الحزب حمادي سيد المختار، وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية برئاسة أمدو تيجاني جوب، واتحاد قوى التقدم ممثلاً برئيسه محمد ولد مولود، وتحالف قوى الشعب ممثلاً برئيسه العيد ولد محمدن، والمختار الشيخ من حزب التكتل، وأخيارهم ولد حمادي رئيس حركة الشعبية التقدمية، وسيدي ولد الكوري رئيس حزب التناوب الديمقراطي؛ وحزب القوى التقدمية للتغيير قيد الترخيص برئاسة صمب تيام، وتجمع الديمقراطيين التقدميين قيد الترخيص برئاسة يوسف ولد عيسى، وحزب موريتانيا إلى الأمام قيد الترخيص برئاسة نور الدين محمدو، وسيدي عبد الله البخاري ممثلاً عن حزب إرادة التغيير قيد الترخيص، وبا الحسن ممثلاً عن تحالف العيش المشترك.

ويأتي هذا التنسيق السياسي ضمن إعادة التشكل التي تشهدها الساحة السياسية الموريتانية حالياً مع اقتراب الحوار الشامل الذي وعد به الرئيس الغزواني، مؤكداً “أنه لن يقصي أحداً، ولن يستثني أي موضوع”.

وسبق لعشر تشكيلات سياسية موريتانية أن أعلنت قبل أيام، عن تأسيس ائتلاف جديد يسمى “تحالف قوى الشعب”، هدفه “تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة ما سماه المؤسسون “الخطر المحدق بالوطن”.

وتعهدت هذه القوى في إعلانها التأسيسي عن “بذل كافة الجهود من أجل توحيد المعارضة، وتعبئة وتحسيس المواطنين في الداخل والخارج بطريقة ديمقراطية وسلميّة”.

وتعهد التحالف بأنه “سيسعى لتوحيد جهود أعضائه لتحقيق عدة أهداف، بينها توطيد الوحدة الوطنية، وضمان السيادة للبلد سياسياً واقتصادياً، واحترام وصون الكرامة المتساوية للجميع، إضافة إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن”.

وأكد التحالف الذي اختير النائب البرلماني العيد محمدن رئيساً دورياً له، “أنه يعتمد في حراكه على “حوار جدي وصريح بين جميع الأطراف لتجاوز الانسداد السياسي الذي تشهده موريتانيا، وذلك مفتوح أمام جميع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية التي تتقاسم مع التحالف نفس الرؤى والأهداف”.

ووصف في إعلانه “المسار الديمقراطي الموريتاني بأنه مسار مشوه وهش نتيجة لعدم الالتزام بالقواعد والمبادئ الديمقراطية الأساسية المتعلقة بشفافية ونزاهة ومصداقية الانتخابات”، محذراً من “أن هذا الوضع يساهم في تقويض الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي بما ينطوي عليه من ممارسات تمييزية”.

وتحدث مؤسسو التحالف عن “تجاهل ملف الإرث الإنساني المتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المسجلة في تاريخ البلاد، وخاصة الانتهاكات التي وقعت في سنوات 1989 ـ 1991، والتي ما تزال دون حل نهائي حتى اليوم، كما تحدث عن ممارسات العبودية وآثارها التي تتمثل، حسب رأيه، في الحيف والغبن والتهميش”.

وشدد المؤسسون في إعلانهم على أن التحديات المتعلقة بعدم كفاءة وفاعلية الإدارة وسوء الحكامة، في ظل وضع شبه إقليمي ملتهب وغير مستقر، تتطلب عملاً مشتركاً بين مختلف الطيف السياسي، يأخذ في الاعتبار التزام الأحزاب والحركات السياسية الموقعة على وثيقة “تحالف قوى الإنقاذ”.

وطالب الموقعون على الإعلان التأسيسي “نظام الرئيس الغزواني بالتحلي بالجدية والالتزام بتطبيق ما سبق ووقع عليه مع المعارضة، مثل الاتفاق على المسار الانتخابي الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والنقاط الواردة في الميثاق الجمهوري الموقع مع بعض الأحزاب المعارضة”، كما طالب البيان بتطبيق القانون المنظم للأحزاب السياسية وتشريع الأحزاب المكتملة الشروط”.

وكان الوزير الأول المختار ولد اجّاي، قد ذكر في إعلانه الأخير عن السياسة العامة للحكومة، تنظيم “حوار سياسي يشمل جميع الأطراف السياسية في البلد”.

وقد تبع ذلك، قبل أيام، تأكيد من الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والفنون والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد أمدو، بأن “الحكومة عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحداً ولا يحظر فيه أي موضوع”.

وأضاف أن “الإجراءات العملية في هذا الصدد، قد بدأت على مستوى الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية”.