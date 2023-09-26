المعارضة تصفع إسرائيل في الأمم المتحدة.. ماذا لو دعي نتنياهو إلى المغرب؟

ما يفعله معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة هو التشهير بالبلاد، وأفعالهم بمثابة لكمة في وجهنا. لا شك بأن أصحاب رؤوس الأموال يقفون من خلف حملة التشهير هذه. يصعب علينا التصديق بأن مان داهو، سينفق من جيبه آلاف الدولارات ضد نتنياهو في رحلته السياسية. يخيل لنا أن كل السدود وأنماط السلوك الأساسية قد تحطمت. قيادة النضال ضد الحكومة تبعث بإسرائيليين وبـ “مهاجرين من إسرائيل” ليركضوا وهم يحملون أعلام إسرائيل ويهتفون بأصوات متحشرجة: يا للعار! وكل هذا أمام عيون الأغيار واليهود المندهشين. أما أعداء إسرائيل فيذوبون فرحاً. فمن كان سيعطي هدية كهذه للدعاية الإيرانية، لمبعوثي أبو مازن في الولايات المتحدة ولكتائب الـ BDS التي تطالب بمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية؟ ألا تكفي المظاهرات في شارع كابلان وأمام بيت نتنياهو في القدس وفي قيساريا أو أمام بيوت الوزير لفين والنائب روتمان؟

اتصلت بنا شخصية رفيعة المستوى من المغرب وأعربت عن دهشتها من أفعال المتظاهرين. الأفعال تهين صورة إسرائيل كما قالت الشخصية، وأضافت: “انتظروا لتروا حين يصل إلينا نتنياهو، بناء على دعوة من جلالة الملك، محمد السادس، وسنستقبله بما يتناسب مع فخامته: بالتصفيق العاصف وبباقات الورود”.

في عهد بينيت ولبيد في رئاسة الوزراء، لم نرَ مشاهد وأفعالاً كهذه. يقوم نتنياهو بمهمة للدولة في الولايات المتحدة. وكان حكماؤنا قرروا بأن “الملك الذي يغفر المس بشرفه، فلن يغفر شرفه”. هو الزعيم المنتخب، والمس به مس بإسرائيل.

الجمعية العمومية للأمم المتحدة هي منصة للقاءات رئيس وزرائنا مع المستشار الألماني شولتس، ورئيس أوكرانيا زيلينسكي، ورئيس تركيا اردوغان. كل العالم يتابع الإسرائيليين الذين يتهمون حكومة إسرائيل بـ “الأبرتهايد”، وبتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية وبالمس بجهاز القضاء. إن صراعات سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد اردان، لصد هذه الاتهامات ضد إسرائيل يستهان بها حين يكون الإسرائيليون هم الذين يشهرون بها أمام العالم. يبث الإسرائيليون صورة نتنياهو بملابس السجين على أسوار سجن الكتراز، وشعارات مضادة له على مبنى الأمم المتحدة، فيشهر بنا.

لم نتعرض في الماضي لمثل هذا السوك القاسي المتمثل بالتنكر لرموز وكرامة دولة إسرائيل من جانب المعارضة. محزن أن غانتس ولبيد يقفان جانباً ويسندان ذلك بصمتهما.

سام بن شطريت وبلفور حكاك

معاريف 26/9/2023