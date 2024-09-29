المعارض الإسرائيلي جدعون ساعر ينضم لحكومة نتنياهو

القدس: ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم الأحد أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو وساعر سيدليان ببيان في وقت لاحق اليوم.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت) إن زعيم حزب “الأمل الجديد” جدعون ساعر من المقرر أن ينضم إلى الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، كوزير بلا حقيبة، وسيتم ضمه إلى دائرة المشاورات الداخلية.

ومن المقرر أن يشغل ساعر أيضا عضوية مجلس الوزراء الأمني.

(وكالات)