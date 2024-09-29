سياسة | دولي

المعارض الإسرائيلي جدعون ساعر ينضم لحكومة نتنياهو

29 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

القدس: ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم الأحد أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو وساعر سيدليان ببيان في وقت لاحق اليوم.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت) إن زعيم حزب “الأمل الجديد” جدعون ساعر من المقرر أن ينضم إلى الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، كوزير بلا حقيبة، وسيتم ضمه إلى دائرة المشاورات الداخلية.

ومن المقرر أن يشغل ساعر أيضا عضوية مجلس الوزراء الأمني.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 29, 2024 الساعة 6:26 م

    ههه هل سيتولى وزارة الدفاع خلفا لسفاح أطفال ونساء غزة غلانت الخنزير الحقير 🤔🔥🐒🚀🐒

    رد

أخبار ذات صلة

واشنطن بوست: فجوة متزايدة الاتساع بين رغبات أمريكا وأفعال إسرائيل
منذ 4 ساعات
وزير الجيش الإسرائيلي يعتبر هجوم 7 أكتوبر “الفشل الأكبر”
منذ 5 ساعات
وول ستريت جورنال: من سيملأ فراغ حسن نصر الله وكيف سيتجاوز حزب الله النكسة الأخيرة؟
30 - سبتمبر - 2024
وزير الجيش الإسرائيلي يلمح إلى عملية برية ضد حزب الله
30 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية