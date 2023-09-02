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المعارض المصري السجين هشام قاسم يضرب عن الطعام

منذ ساعة واحدة

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القاهرة: أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما افتتحت السبت محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية” قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

مثل هشام قاسم السبت أمام محكمة أرجأت النظر في القضية الى “التاسع من أيلول/سبتمبر”، بحسب ما أوضح على منصة “إكس” هشام عوف، عضو التيار الحر وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في حزيران/يونيو ويقوده هشام قاسم.

ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد وبانهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.

وتعد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخصوصا مشكلة الديون الخارجية، أبرز القضايا المطروحة للنقاش خلال هذا الاستحقاق الرئاسي الذي لم يتحدد تاريخه بعد.

وارتفع التضخم الى مستوى غير مسبوق في تموز/يوليو اذ بلغ 38% فيما أدى خفض سعر العملة المتتالي (فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته) الى تدهور القوة الشرائية لنحو 105 ملايين مصري.

وطالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالافراج “الفوري غير المشروط” عن قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.

وتقول المنظمات إن “ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح الى أن الاتهامات الموجهة اليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة”.

(أ ف ب)

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