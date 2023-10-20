المعارك الضارية في مخيم نور شمس تقدم شكل المواجهة القادمة في الضفة الغربية بعد معركة “طوفان الأقصى”

طولكرم- “القدس العربي”:

ما أن انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعززة من مخيم نور شمس شرق طولكرم، حتى خرج المواطنون من كل حد وصوب لتفقد حجم الدمار الهائل الذي تركته القوات المقتحمة خلفها.

وبعد عملية استغرقت نحو 30 ساعة، خلّفت 13 شهيدا ودمارا واسعا في الممتلكات انسحب مئات الجنود والسيارات العسكرية والجرافات باتجاه بوابة “شويكة” العسكرية وحاجز “نتسانعوز” شمالي طولكرم.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال انسحب بالكامل من مخيم نور شمس، بعد أن نفذ عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد 13 مواطنا.

وظهرت علامات الدهشة من هول الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال التي قامت بهدم منازل وتجريف شوارع كاملة وتخريب بنى تحتية للماء والكهرباء والاتصالات.

ويرى مواطنون ونشطاء من المخيم أن ما حدث خلال اليومين الماضيين يعكس جانبا من شكل المواجهة القادمة في المخيمات الفلسطينية التي تحتضن مجموعات المقاومة.

وشهد المخيم مواجهات عنيفة أدت في البداية إلى سقوط سبعة منهم حيث جرى نقلهم يوم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 شهداء، حيث تم وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

وشيعت جماهير حاشدة جثامين الشهداء الـ13 بعد أن دعت حركات وفصائل مقاومة لأوسع مشاركة في التشييع الذي أعلن أنه يأتي نصرة للقطاع الذي يعيش القصف المتواصل.

وقال نادي الأسير في طولكرم إن حصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم بلغت 10 معتقلين، بينهم جريحان اختطفتهما من مركبة إسعاف أثناء نقلهما للمستشفى.

قالت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن شرطة الاحتلال إن جنديًا قتل وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في طولكرم، وأحدهم بحالة خطرة.

وأعلنت المصادر العبرية مقتل الضابط “مكسيم رزينكوف” من وحدة المستعربين خلال الاشتباكات التي وقعت مع المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم.

وأفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في طولكرم أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم بعبوات ناسفة موقعين إصابات مؤكدة.

وقالت كتيبة طولكرم بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تمكنت من تفجير عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية وإنها حققت إصابات مباشرة.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، منزل الشهيد خالد صبّاح في بلدة عوريف جنوب نابلس، أحد منفذي عملية مستوطنة “عيلي” في يونيو/ حزيران 2023.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعشرات الآليات العسكرية والجنود المشاة، وحاصرت منزل الشهيد صبّاح، وأجبرت سكانه على الخروج منه، كما أخلت البيوت المجاورة من سكانها.

ونسفت قوات الاحتلال المنزل المكون من طابقين وتسوية بالمتفجرات، ما أدى لتدميره كليا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالفخذ، ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس للعلاج.

يذكر أن الشهيد صبّاح نفذ رفقة صديقه الشهيد مهند شحادة عملية إطلاق نار في محطة الوقود بمستوطنة “عيلي” على الطريق بين نابلس ورام الله في 20 يونيو/ حزيران 2023، وأسفرت العملية التي تبنتها كتائب القسام عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين.

وشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة طالت أكثر من 120 فلسطينيا بينهم نواب من المجلس التشريعي، وقيادات، وأسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بالإضافة إلى صحفيين.

وتشير الإحصاءات إلى أن قوى المقاومة في الضفة المحتلة والفعاليات الشعبية الميدانية نفذت 1114 عملاً مقاوماً، منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”، وفقاً لإحصائيات مركز معلومات فلسطين “مُعطى”.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال في 294 نقطة، ونظمت الجماهير الفلسطينية 175 مظاهرة.

وقال المركز، في تقرير، ظهر اليوم إن المقاومين نفذوا 327 عملية إطلاق نار، وقتلوا جنديين وأصابوا 42 من جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتعددت مناطق المواجهة في محافظات الضفة المختلفة، بواقع (41) القدس، (38) الخليل، (46) رام الله، (22) بيت لحم، (51) نابلس، (15) قلقيلية، (30) جنين، (10) سلفيت، (25) طولكرم، (11) أريحا، (5) طوباس.