المعارك تشتد بين المقاومة وجيش الاحتلال في مناطق التوغل.. ومجزرة جديدة تستهدف مخيم جباليا

غزة- “القدس العربي”: تصاعدت حدة المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية، ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة في الشمال، وأقر الاحتلال بمقتل عدد من جنوده، في الوقت الذي واصل فيه عمليات القصف الدامية للأحياء السكنية، ودمر العديد من المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا.

تصدي للتوغلات

وعلى أكثر من محور، اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال التي دخلت القطاع بآليات وجرافات مدرعة، باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام في بلاغات عسكرية، أن مقاوميه تصدوا للتوغل، واستهدفوا مرات عدة الآليات المتوغلة وحققوا فيها إصابات مباشرة، أدت إلى مقتل عدد من الجنود.

وتركزت الاشتباكات في منطقة شمال غرب مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا وكذلك جنوب شرق المدينة، بعد أو وصلت من جديد لشارع صلاح الدين الرئيس، وهي المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال.

وفي حال وصل جيش الاحتلال إلى منطقة شارع الرشيد، بعد أن قطع شارع صلاح الدين، فإنه بذلك سيكون قد فصل القطاع إلى منطقتين واحدة شمال وادي غزة وأخرى جنوبه، لينفذ مخططه الذي أعلن عنه قبل أكثر من أسبوعين، حين دعا أهالي غزة والشمال للنزوح إلى الجنوب.

وقد واصل الجناح العسكري لحركة حماس، عمليات إطلاق الصواريخ المصنعة محليا وذات المديات المختلفة على مناطق مستوطنات غلاف غزة، وأخرى في عمق دولة الاحتلال، كرد على “المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين”.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة تتصدى للعدو على كل المحاور على تخوم قطاع غزة، ولا تسمح له بالتقدم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال “تعجز عن تحقيق أي من أهداف عدوانها”.

وحسب تأكيد المقاومة، فإن قوات إسناد إسرائيلية كبيرة معظمها دبابات، قطعت حدود قطاع غزة لإنقاذ جنود بعد وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمينٍ لكتائب القسام.

أعلن جيش الاحتلال أن قواته تخوض معارك ضارية داخل القطاع، وأكد أن الاشتباكات تدور وجهاً لوجه

وما يدلل على ضراوة المعارك التي تخوضها المقاومة ضد القوات المتوغلة، أعلن جيش الاحتلال مجددا أن قواته تخوض “معارك ضارية” داخل القطاع، وأكد أن الاشتباكات “تدور وجهاً لوجه”.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل عدد من قواته المتوغلة في قطاع غزة، منذ أن بدأت عمليات التوغل البري.

وقد سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن أسماء تسعة جنود إسرائيليين قتلوا خلال المعارك في شمال قطاع غزة، من بينهم سبعة من لواء “جفعاتي” قتلوا خلال استهداف مركبتهم العسكرية المدرعة بصاروخ مضاد للدبابات، في حين أصيب أربعة جنود آخرين في الحدث.

وفي حادث منفصل، قتل جنديان آخران من الفرقة المدرعة السابعة بعد أن دهست دبابتهم عبوة ناسفة، وكشف في وقت لاحق عن مقتل جندي آخر في المعارك.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة ستكون “صعبة وطويلة”. وأضاف “تكبدنا فيها خسائر مؤلمة رغم الإنجازات”، وأضاف “نحن في حرب صعبة. ستكون هذه حرب طويلة. لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة ولكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة”.

وهناك مخاوف كبيرة من قيام جيش الاحتلال بالتقدم البري بشكل أكبر داخل قطاع غزة المكتظ بالسكان، ما يعني أن عدد الضحايا اليومي سيصبح بالآلاف وليس بالمئات، على غرار أيام الحرب الماضية، وذلك بسبب الازدحام السكاني، وتكدس المباني.

وخلال اجتياحات وقعت في الحروب السابقة ضد غزة، كانت قوات الاحتلال تهدم خلال التقدم البري أحياء سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها، باستخدام الطائرات الحربية أو الجرافات، للتمهيد لدخول الدبابات، كما حدث في حي الشجاعية وبلدتي خزاعة جنوب القطاع وبيت حانون شمالا في حرب عام 2014.

إلى ذلك، فقد جرى التوافق على فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية، لمغادرة عشرات الجرحى، وجميعهم من الإصابات الخطيرة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وحسب الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في القطاع، فإن عدد من جرى الموافقة على خروجهم حسب كشف قدم من الجانب المصري، 81 مصابا، قضى عدد منهم خلال الأيام الماضية، جراء إصابته بجروح خطرة.

وأكد أن هناك مئات الإصابات الخطيرة في غزة، التي تحتاج إلى أن تنقل إلى خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الوضع الصحي في القطاع خطير للغاية.

وطالبت وزارة الصحة من جديد بإدخال الوقود من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمصابين والجرحى، بعد أن اضطرت لتقليص العمل بسبب توقف مولدات الكهرباء، التي تغذي الأقسام الرئيسة والمهمة.

وقد ظلت عربات الإسعاف لوقف طويل تنتظر في الجانب الفلسطيني من المعبر، قبل أن تنتقل إلى الجانب المصري.

وجاء ذلك بناء على اتفاق من الوسطاء، يشمل أيضا خروج حملة الجوازات الأجنبية، دون أن يكون له علاقة بملفات أخرى مثل التهدئة أو عقد صفقة تبادل أسرى.

وتشير المعلومات إلى أن قطر هي من توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن هوية الجرحى، وهم نحو 80 من سكان قطاع غزة، معروفة لدى إسرائيل وتم التحقق منها والتأكد منها من قبل المؤسسة الأمنية.

وأوضح أن إسرائيل قامت بفحص جميع الأسماء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأنه لا يوجد مسلحون ولا أعضاء في حماس.

قامت إسرائيل بفحص جميع أسماء المصابين، الذين تم نقلهم إلى مصر، للتأكد بأنه لا يوجد مسلحون ولا أعضاء في حماس

وترددت أنباء عن استعدادات تجرى في مصر لإقامة مشفى ميداني لجرحى غزة، في منطقة سيناء، كما تردد أيضا عن وجود خطط لبعض الدول الغربية لإرسال سفن مشافي إلى تلك المنطقة، للمساعدة في علاج المصابين.

وكان المعبر قد جرى فتحه بشكل جزئي خلال الأيام الماضية، لدخول أكثر من 200 شاحنة، تقل مساعدات لسكان غزة المنكوبين بفعل الحرب الإسرائيلية، وهي كميات لا تفي باحتياجات السكان، كما لم تشمل تلك المساعدات أي كميات وقود، لتشغيل المشافي ومحطات المياه والصرف الصحي.

هجمات دامية جديدة

ميدانيا، تواصلت عمليات القصف الجوي العنيف والدامي للعديد من مناطق القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة ضد المدنيين، بقصف منازل آمنة فوق رؤوس ساكنيها، وكان أبرزها مجزرة جديدة وقعت في حي الفالوجا في مخيم جباليا شمال القطاع، والتي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وهي الثانية خلال أقل من 24 ساعة يشهدها المخيم، بعد تلك المجزرة التي اقترفتها تلك القوات في المخيم، مساء الثلاثاء، والتي راح ضحيتها 400 مواطن بين شهيد وجريح.

ووقعت المجزرة الجديدة، في وقت كانت فيه طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على إخراج ضحايا المجزرة الأولى، التي استخدمت فيها قوات الاحتلال قنابل من العيار الثقيل جدا، بوزن طن.

يعد مخيم جباليا من أكثر مناطق القطاع اكتظاظا بالسكان، ومنازله متلاصقة، وعندما يتم الاستهداف يجري تدمير مربع سكني كامل

يعد مخيم جباليا من أكثر مناطق القطاع اكتظاظا بالسكان، ومنازله متلاصقة، وعندما يتم الاستهداف يجري تدمير مربع سكني كامل.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 7 أسرى مدنيين لديها بينهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، مساء الثلاثاء.

وتركز القصف علاوة على مناطق الشمال، على ذات الأحياء السكنية في مدينة غزة وهي الزيتون وتل الهوا، فيما استهدفت بغارات أخرى عنيفة مناطق أخرى تقع وسط وجنوب القطاع.

وبدا أن الواضح من وراء تلك المجازر والغارات، دفع سكان مناطق غزة وشمالها للمغادرة باتجاه مناطق الجنوب، رغم أن هذه المناطق لا يمكن أن تستوعب هذا العدد الكبير من المواطنين.

ولا يزال غالبية سكان مدينة غزة وشمال القطاع يرفضون النزوح، وترك أماكن سكنهم، على اعتبار أن جميع المناطق في القطاع مستهدفة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الهمجي على قطاع غزة، في ظل حصار مطبق يمنع فيه الوقود والكهرباء والماء والغذاء عن سكان القطاع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال “أبادت” مناطق سكنية كاملة شمال غرب القطاع، بعد أن دخلت تلك القوات منطقة الكرامة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال متواجد في شارع صلاح الدين الرئيس، ويحاول الوصول إلى شارع الرشيد وهو الشارع الثاني الذي يربط بين مناطق القطاع.

ويقترب عدد الشهداء حاليا من تسعة آلاف شهيد، فيما لا يزال هناك المئات تحت الركام، ومن بين العدد الإجمالي هناك أكثر من 3500 طفل.

الأزمة الانسانية

ولا تزال الازمة الإنسانية تتعمق في قطاع غزة، بسبب شح إمدادات المياه والطعام، وكذلك نقص الأدوية في المشافي وشح الوقود، الذي يهدد رسميا بوقف العمل في الأقسام المهمة في المستشفيات لا سيما غرف العمليات والعناية المكثفة.

ويستمر نزيف الأدوية والمستهلكات الطبية، بسبب كثرة أعداد المصابين والضحايا، وعدم ملائمة شاحنات المساعدات القليلة التي دخلت القطاع، مع حجم الكارثة.

يستمر نزيف الأدوية والمستهلكات الطبية، بسبب كثرة أعداد المصابين والضحايا، وعدم ملائمة شاحنات المساعدات القليلة التي دخلت القطاع، مع حجم الكارثة

ولا يزال هناك نقص حاد في وحدات الدم، وهو ما دفع بوزارة الصحة لتجديد دعوتها للسكان للتوجه لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل.

كما ناشدت الجهات المختصة في غزة من جديد مصر فتح معبر رفح، وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيودا على حركة مرور شاحنات المساعدات، وترفض دخول أي كمية من الوقود.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

إلى ذلك، تعطلت من جديد خطوط الاتصال في غزة، وانقطعت خدمات الإنترنت أيضا لعدة ساعات، قبل أن تعود بشكل بطيء جدا، ما ضاعف من حجم المأساة، وأخر عمليات الإبلاغ عن أماكن الاستهداف والقصف لانتشال الضحايا.

وفي إشارة إلى خطورة ما يشهده قطاع غزة، كانت الأمم المتحدة حذرت من أن قطاع غزة أصبح “مقبرة” لآلاف من الأطفال، معبرة عن تخوفها من احتمال وفاة المزيد منهم بسبب الجفاف في ظل الحرب الدائرة، وقالت إن أعداد الضحايا الأطفال “مروعة”.