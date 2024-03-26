المعز علي يقود قطر لعبور عقبة الكويت في تصفيات المونديال

الكويت: اقتنص منتخب قطر فوزا مثيرا من مضيفه المنتخب الكويتي 2 1/ اليوم الثلاثاء على ملعب علي صباح السالم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم المعز علي عبدالله بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 77 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك محمد دحام التعادل للأزرق الكويتي، ثم تقمص المعز علي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 81 .

وسجل منتخب قطر الفوز الرابع على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة ويعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وظل منتخب الكويت في قاع الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027 .

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

(د ب أ)



