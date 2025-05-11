“المعلمون يكرهون هذه الأسئلة”.. حركة معادية للإسلام تغزو مدارس ألمانية بمنشورات متطرفة وتدعو لـ”إعادة التهجير”

شتوتغارت: ظهرت منشورات تابعة لحركة “الهوياتية” اليمينية المتطرفة في عدد من المدارس بعدة ولايات ألمانية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الشباب من طلاب المدارس.

وتحدثت وزارة التعليم المحلية في ولاية بافاريا عن توزيع هذه المنشورات في عدة مدارس بمدينتي ميونيخ وأوجسبورغ. وفي ولاية بادن-فورتمبيرغ المجاورة، رصدت الحكومة المحلية حالتين. ووفقًا لتقارير إعلامية، يتم تداول المنشورات أيضًا في مدارس شمال ألمانيا.

ويستهدف “الهوياتيون” بهذه المنشورات طلاب المدارس بشكل مباشر. ويحمل المنشور عنوان “المعلمون يكرهون هذه الأسئلة”، ويحتوي على جانب آخر يتضمن أسئلة ومعلومات توحي بأن الألمان أصبحوا أقلية، كما يتطرق إلى مواضيع مثل الاعتداءات الجنسية، وعدم اليقين بشأن المستقبل، ومعاشات التقاعد، والتضخم. ويطرح المنشور “إعادة التهجير” كحل مقترح لهذه المشكلات.

وأمام مدرسة ليسينغ الثانوية في مدينة نيو أولم، عُثر على ما يتراوح بين 40 و50 منشورًا ملقى على الرصيف أو بين الشجيرات في ساحة المدرسة. وقال نائب مدير المدرسة، ماركوس تسيمرمان-مايجل، تعليقًا على الواقعة: “لا نعتزم قبول ذلك”، مشيرًا إلى أن هناك منطقة محظورة للأنشطة السياسية حول المدارس، وأضاف أن المنشورات سُلّمت إلى مشرف المدرسة، وكانت معظمها ممزقة.

تجدر الإشارة إلى أن “الهوياتية” هي حركة يمينية متطرفة تتبنى مواقف عنصرية ومعادية للإسلام، وتلفت الأنظار إليها بشكل متكرر من خلال فعاليات احتجاجية. وتخضع هذه الحركة في ألمانيا لمراقبة الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

(د ب أ)