المعهد الفرنسي في تونس يزيل رسوما مؤيدة لفلسطين

تونس- “القدس العربي”: قام المعهد الفرنسي في تونس، الإثنين، بإزالة رسوم لعدد من النشطاء تتضمن العلم الفلسطيني وشعارات مؤيدة لفلسطين، على جداره المطلّ على شارع باريس وسط العاصمة، إلاّ أنّ بعض النشطاء أعادوا رسمها مجددا، قبل أن يتم إيقافهم من قبل الشرطة التونسية، وأُطلق سراحهم لاحقا.

ولاحقا، أصدر المعهد بيانا أكد فيه أن “أيّ رسم أو كتابات على الجدار المطلّ على شارع باريس -لا تدخل في إطار التعبير للفنانين ولحاملي المشاريع- تستدعي الحصول أوّلا على تراخيص من الهيئات التونسية الفرنسية المختصّة”.

ودعا المعهد “أيّ شخص أو مؤسسة ترغب في استخدام هذا الجدار، إلى التواصل مع الإدارة لتطوير وبناء مشروع مستدام معًا”.

وأكد المعهد الفرنسي أنه “عبارة عن شبكة للثقافة والتبادل والمشاركة والدعم، وهو موجود في أكثر من 103 بلدان، بما في ذلك غزّة منذ سنة 1982، وهو المركز الثقافي الأجنبي الوحيد الناشط في غزة، مما يوضح شدّة التزامنا”، في محاولة لتبرير إزالة الرسوم المذكورة.

وأثار البيان موجة من الانتقادات والتهكم على مواقع التواصل، حيث ذكّر بعض النشطاء المعهد بأنه موجود على أرض تونسية ولا يمكنه فرض القوانين الخاصة بفرنسا والتي تجرم التضامن مع فلسطين، فيما طالب آخرون، على سبيل التهكم، وزير الداخلية الفرنسي بإصدار أوامر باعتقال من يقوم بالرسم علة جدار المعهد، تمهيدا لطرده من تونس!.