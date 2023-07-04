المغاربة أول الحاصلين على الجنسية الإسبانية في 2022.. وهذا عددهم

لندن- “القدس العربي”: أفادت الحكومة الإسبانية أن 55.463 شخصا من أصول مغربية حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2022.
وذكر موقع “طنجة 24” المغربي نقلا عن المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية 181.581 شخصًا خلال سنة 2022، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بسنة 2021.
واحتلت كولومبيا المرتبة الثانية خلف المغرب بـ11.123 ثم الإكوادور بـ10.845.
المغاربة شعب لطيف و محترم و يعمل بجد. تقدره كل دول العالم و تعتز بوجوده فيها لانه يشكل قيمة مضافة ذات منفعة و اهمية. اسبانيا إستفادت كثيرا من المغاربة منذ حقبة الاندلس الى الان و تعلم جيدا قيمة الإنسان المغربي و ما يقدمه من عطاء في البناء الحضاري.