المغاربة أول الحاصلين على الجنسية الإسبانية في 2022.. وهذا عددهم

لندن- “القدس العربي”: أفادت الحكومة الإسبانية أن 55.463 شخصا من أصول مغربية حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2022.

وذكر موقع “طنجة 24” المغربي نقلا عن المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية 181.581 شخصًا خلال سنة 2022، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بسنة 2021.

واحتلت كولومبيا المرتبة الثانية خلف المغرب بـ11.123 ثم الإكوادور بـ10.845.