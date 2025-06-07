المغاربة يؤدون صلاة العيد وغياب الأضاحي في ظل الجفاف- (صور)

الرباط: أدى المغاربة، السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات المملكة، وسط أجواء روحانية وغياب للأضاحي بسبب أزمة الجفاف التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الماضية.

وتوافد المواطنون صباح السبت على مصليات ومساجد المملكة لأداء صلاة العيد في أول أيامه بالمغرب.

وفي يوم العيد، يحرص الكثير من المغاربة على ارتداء اللباس التقليدي، وتبادل التهاني.

ويطلق المغاربة اسم “العيد الكبير” على عيد الأضحى، حيث تجتمع العائلات مع بعضها، ويحرص العديد من المواطنين على العودة إلى مسقط رأسهم في مدنهم الأصلية.

وكان المغرب أعلن أن السبت، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيما احتفلت بأول أيامه غالبية الدول العربية والإسلامية ومن ضمنها السعودية الجمعة.

وخلافا للأعوام السابقة، لن يؤدي المغاربة هذه السنة شعيرة ذبح الأضحية، في ظل تراجع أعداد المواشي في البلاد نتيجة الجفاف.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال ملك المغرب محمد السادس، في رسالة وجهها للمواطنين، تلاها وزير الأوقاف أحمد التوفيق: “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء الشعب، لا سيما ذوي الدخل المحدود”.

ودعا العاهل المغربي إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، مبررا هذه الخطوة بما تواجهه البلاد من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية.

وفي الشهر ذاته، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري تراجع إجمالي القطيع الوطني من المواشي بـ 38 بالمئة مقارنة بـ2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي.

وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السابع، أحد أهم التحديات في مواجهة قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من اليد العاملة في البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.

(الأناضول)