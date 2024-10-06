المغاربة يحيون الذكرى الأولى لانطلاق معركة «طوفان الأقصى» بمسيرة حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

الرباط ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة المغربية الرباط، صباح أمس الأحد، مسيرة حاشدة، تخليدًا للذكرى الأولى لانطلاق معركة الطوفان المجيدة، شارك فيها آلاف المواطنين، وممثلو العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، وذلك استجابة للنداء الذي وجهته “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”.

ورُفعت خلال المسيرة التي مرت أمام بناية البرلمان المغربي، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد “لا للإبادة الجماعية والجرائم الصهيونية”، و”سنة من الصمود والمقاومة ضد الجرائم الصهيونية”. كما رددت الحناجر هتافات من قبيل: “عهد الله لن نخون في فلسطين لن نخون”، “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، “بالروح بالدم نفديك يا غزة”، “أمتنا أمة ولادة.. الشهداء والقاده.. مشاريع الشهادة”، “قال الشهيد القائد إسماعيل: لن نعترف بإسرائيل”. وتوشح المتظاهرون بالكوفية الفلسطينية، كما رفعوا صورا لضحايا العدوان الإسرائيلي، ولا سيما من الأطفال. وتميزت المسيرة أيضا بمشاركة العديد من الكوادر الصحية المنتمية لـ”تنسيقية: أطباء من أجل فلسطين”.

وقال عزيز هناوي، الكاتب العام “للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، إن المسيرة الوطنية الشعبية “تأتي في إطار سلسلة الفعاليات التي يقوم بها الشعب المغربي بكل مكوناته دعما للمقاومة في فلسطين ولصمود الشعب الفلسطيني، وإدانة حرب الإبادة الجماعية الممنهجة لآلة الحرب الصهيونية النازية التي أمعنت في القتل والإبادة في صفوف الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا، وتدمير كل عناصر ومكونات الحياة الأساسية من مستشفيات ومدارس ومساجد ومراكز إيواء بطريقة أراد بها العدو الصهيوني نكبة فلسطينية جديدة”.

وأضاف في تصريح أورده موقع حزب “العدالة والتنمية” أن المسيرة “تأتي أيضا للمطالبة بوقف كل أشكال التطبيع التي للأسف الشديد، انخرطت فيها بلادنا قبل أربع سنوات بشكل رسمي، مبرزاً أن هذه الخطوات التطبيعية تدحرجت وتطورت إلى إغراق كل مناحي الحياة والسياسات العمومية في علاقة عضوية مباشرة مع العدو الصهيوني في مناحٍ كثيرة”.

وتابع قائلاً: “للأسف الشديد، جرى إدخال محاولة تبييض هذه العلاقة التطبيعية بخلطها بقضايا وطنية وبمعانٍ وبثوابت وطنية، ولا يجوز لنا أن نقبل بهذا الخلط لأنه خلط سرطاني خطير جدا”، وأكد “هذه إذن ثلاثية المسيرة، دعم معركة طوفان الأقصى، إدانة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في ذكرى 7 أكتوبر، وإسقاط التطبيع”.

وأردف أن المسيرة تأتي كذلك في سياق تدحرج الوضع في لبنان، وأوضح أن هذه الأخيرة تعاني من الجزء الثاني المباشر من حرب الإبادة الجماعية بسلسلة عمليات إرهابية داخل بيروت في حق الساكنة والمواطنين بالآلاف، ثم بالقصف الجوي والبري”، واعتبر أننا “إزاء تغوّل صهيوني في المنطقة في فلسطين ولبنان وكل المنطقة، حتى نتنياهو يقول إسرائيل تقود عملية تغيير استراتيجي لوجه الشرق الأوسط”، وفي اعتقاده “الأمر يتعلق بحرب كبيرة، نحن كمغاربة، لا يمكن ألا نكون في صف المقاومة وصف الحق الفلسطيني ورفض التطبيع، وهذا ديدننا كما كنا دائما”. واعتبر المسيرة الوطنية “محطة في سلسلة محطات انطلقت في 7 أكتوبر وستتواصل حتى وقف العدوان وتحقيق الحق الفلسطيني واللبناني”.

وكانت أحزاب مغربية، من بينها “العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” و”فدرالية اليسار الديمقراطي”، قد وجهت نداء حارا إلى كافة أعضائها وإلى عموم المواطنات والمواطنين، من أجل المشاركة المكثفة والعارمة في المسيرة الوطنية الشعبية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، إدانة للمجازر الشنيعة وللعدوان الصهيوني الغاشم على الشعبين الشقيقين الصامدين والمقاومين الفلسطيني واللبناني، بدعم مكشوف من أمريكا وعدد من الدول الغربية، وكذا إدانة لحرب الإبادة الجماعية والسياسة التطهير العرقي والتقتيل والتجويع والتشريد المتواصلة منذ عام كامل من طرف الكيان الصهيوني الإرهابي، في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة وتنديداً بالهجوم الصهيوني على سيادة لبنان وسلامة الشعب اللبناني. بالإضافة إلى الضغط والمطالبة بوقف حرب الإبادة القذرة في قطاع غزة، وبوقف العدوان الغاشم على الشعب اللبناني الشقيق، والإسهام في تكثيف التضامن الشعبي الوطني والأممي مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.