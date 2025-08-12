المغاربة يواصلون التضامن مع غزة: وقفات منددة باغتيال الصحافيين- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: شهدت عدة مدن مغربية، مساء الإثنين والثلاثاء، وقفات شعبية احتجاجية تنديدًا باغتيال الصحافي الفلسطيني أنس الشريف وزملائه، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد أن عمليات الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال تهدف إلى إسكات صوت الصحافيين في قطاع غزة، الذين ينقلون بالصوت والصورة المجازر والكوارث الإنسانية.

في الدار البيضاء، نُظمت وقفة تحت شعار “لا نكبة بعد الطوفان ولا تطبيع بعد العدوان”. كما نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وقفة أمام البرلمان في الرباط، أدان المشاركون خلالها استهداف الصحافيين، وجددوا التحية لصمود المقاومة الفلسطينية، وأكدوا رفض التطبيع، واستنكروا اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع ومرافقيهما الأربعة.

الجبهة أوضحت أن هذه الفعاليات تأتي تنديدًا بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة، واغتيال الصحافيين بهدف التغطية على الجرائم الإسرائيلية، مع استمرار سياسة التجويع الممنهجة. كما عبرت عن قلقها العميق بشأن الوضع الصحي للناشط المغربي سيون أسيدون، عضو سكرتاريتها الوطنية، الذي عُثر عليه مغمى عليه في منزله بالمحمدية، مطالبة بكشف نتائج التحقيق في الحادث.

في طنجة، استجاب المواطنون لدعوة المبادرة المغربية للدعم والنصرة، وشاركوا في مسيرة انطلقت من ساحة “فارو” إلى ساحة “الأمم”، حاملين الأعلام الفلسطينية ومرتدين الكوفية. أما في الدار البيضاء، فقد أقيمت وقفة مشابهة ردد فيها المشاركون شعارات منددة بجرائم الاحتلال، وتخللتها كلمة باسم ائتلاف إعلاميون مغاربة من أجل فلسطين أدانت اغتيال الصحافيين، معتبرة أن الجريمة جزء من سياسة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة، وداعية الحكومة المغربية لقطع العلاقات مع إسرائيل.

كما أعلن ستة معتقلين من حراك الريف في سجن طنجة 2 إضرابًا عن الطعام لمدة 48 ساعة تضامنًا مع غزة والسودان، واحتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس المجتمع الدولي تجاه جرائم الإبادة.

مسيرة حاشدة بطنجة ضد اغتيال الصحفيين في غزة pic.twitter.com/3xW4VaEPjh — The voice صوت المغرب (@voiceofmorocco) August 12, 2025

من جانبها، دعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة إلى تشكيل جبهة إعلامية عربية لمواجهة السردية الإسرائيلية، وأعربت عن دعمها لمطالبة نقابة الصحافيين الفلسطينيين ببدء تحقيقات عاجلة من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال بحق الصحافيين.

النقابة أدانت بأشد العبارات اغتيال مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، إضافة إلى إصابة الصحافي محمد صبح. واعتبرت أن قتل أكثر من 230 صحافيًا منذ بدء الحرب يمثل انهيارًا للقيم والقوانين الدولية، محمّلة القوى الدولية المسؤولية عن حماية إسرائيل من المساءلة.

كما استنكرت ما وصفته بتقصير التنظيمات الصحافية الدولية في مواجهة هذه الانتهاكات، مؤكدة أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية الصحافيين باعتبارهم مدنيين يقومون بمهمة مهنية أساسية.