المغربية كربوبي.. أول عربية تدير مباراة في كأس إفريقيا لكرة القدم

الرباط: أشاد ناشطون مغاربة بمواطنتهم بشرى كربوبي (35 سنة)، التي باتت أول سيدة عربية تدير مباراة ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.

جاء ذلك بحسب تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، تعليقًا على إدارة كربوبي، أمس الاثنين، مباراة منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس إفريقيا للأمم المقامة في كوت ديفوار.

وأشاد سيف الدين التازي، بـ “تألق الحكمة المغربية في إدارة مقابلة نيجيريا وغينيا بكأس إفريقيا المُقامة في كوت ديفوار”.

وفي تدوينة له في فيسبوك، وصف أداءها بـ”الرائع”.

بدوره، قال موسى بوزندار، إن “كربوبي تدوّن اسمها كأول حكمة مغربية، وثاني إفريقية تدير مباراة في كأس إفريقيا للرجال، بعد الرواندية سليمة كاسانغانا”.

وعلق محمد الكاباسي على هذا الإنجاز بالقول إن “كربوبي تدخل التاريخ كأول حكمة تدير مباراة الكان”، وذلك في تدوينة له في فيسبوك.

بدوره، قال الصحفي المغربي محمد واموسي، عبر منصة “إكس” إن كربوبي “أدارت بحرفية عالية مباراة نيجيريا وغينيا بيساو”.

وكان إعلام مغربي قد احتفى بكربوبي، أمس الاثنين، قائلا إنها “ستدخل تاريخ التحكيم الإفريقي، بعد اختيارها كحكمة رئيسية لقيادة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، اليوم (الاثنين) برسم كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023”.

يشار إلى أن كربوبي، التي تعمل شرطية، كانت أول سيدة مغربية تدير مباراة نهاية كأس العرش لكرة القدم في مايو/ أيار 2022، بالإضافة إلى مشاركتها في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2023.

وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، فازت كربوبي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، باعتبارها “أفضل حكم عربي لكرة القدم”.

(الأناضول)