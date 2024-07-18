المغربي أشرف حكيمي يقترب من تمديد عقده مع سان جيرمان

إسطنبول: اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تمديد عقد لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق مبدئي لاستمرار اللاعب في صفوف العملاق الباريسي بعد انتهاء عقده الحالي في 2026.

وحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، الأربعاء، فإن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مبدئي لتمديد عقد أشرف حكيمي في الدوري الفرنسي رغم الأنباء التي ربطت بين اللاعب والانضمام لريال مدريد للحاق بصديقه المقرب كيليان مبابي.

وأضافت الشبكة أن إدارة النادي الباريسي وافقت على مشاركة حكيمي مع منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية بباريس التي ستنطلق بعد أيام، ضمن قائمة الثلاثة لاعبين ممن تزيد أعمارهم عن 23 عاما، في بادرة طيبة.

ويستهل منتخب أسود الأطلس مشاركته في المجموعة الثانية بالبطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين، يوم 24 يوليو/ تموز، فيما سيواجه، بعد ذلك، أوكرانيا والعراق، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

واستطردت الشبكة أن ما يزيد من الرهان على بقاء حكيمي البالغ من العمر 25 عاما، هو تحسن علاقته بصورة كبيرة مع الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق، والذي أصبح يعول عليه كثيرا في مشروعه المستقبلي للفريق.

وانضم حكيمي لباريس سان جيرمان عام 2021 بعد رحلة احترافية في أندية ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان قبل أن يحط الرحال في نادي العاصمة الفرنسية.

(الأناضول)