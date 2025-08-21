المغربي أمين عدلي يرحل عن ليفركوزن وينتقل إلى بورنموث

برلين: بات الجناح المغربي أمين عدلي أحدث لاعب يرحل عن باير ليفركوزن الألماني بعد إتمام انتقاله إلى بورنموث الإنكليزي اليوم الخميس.

وفي وقت سابق هذا الصيف، رحل كل من فلوريان فيرتز وغرانيت تشاكا وجيريمي فريمبونغ وجوناثان تاه، ولوكاس هراديكي عن ليفركوزن الذي لم يتلق أي خسارة خلال حملته الناجحة لحصد ثنائية الدوري والكأس في موسم 2023 /2024.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن قيمة الصفقة بلغت 29 مليون يورو (33 مليون و800 ألف دولار).

واعتاد عدلي، البالغ من العمر 25 عاما، المشاركة كبديل مع ليفركوزن، حيث سجل 23 هدفا في 143 مباراة.

وانضم عدلي إلى بورنموث بعقد يمتد حتى عام 2030، وقال عن فترة الأربع سنوات التي قضاها في ليفركوزن: “لقد صقلتني الفترة المميزة التي قضيتها في هذا النادي كلاعب وشخص، لن أنساها أبدا”.

(أ ب)