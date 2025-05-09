المغربي الزلزولي يقود بيتيس للفوز على فيورنتينا والتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

فلورنسا: لعب عبد الصمد الزلزولي دور البطولة وسجل هدفا في الوقت الإضافي جعل ريال بيتيس أول فريق إسباني يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حيث يلتقي مع تشيلسي الإن;ليزي.

كان بيتيس قد فاز ذهابا على أرضه 2-1 على فيورنتينا، واستطاع الفريق الإيطالي معادلة النتيجة الإجمالية خلال الوقت الأصلي من مباراة الإياب على ملعبه، لتستمر المواجهة لوقت إضافي.

وسجل الزلزولي هدف التعادل 2-2 لبيتيس في الوقت الإضافي ليتأهل الفريق الإسباني فائزا بنتيجة إجمالية 4-3.

وافتتح أنتوني التسجيل لبيتيس بعد نصف ساعة من زمن المباراة بتسديدة مذهلة من ركلة حرة، إذ صوب كرة مرت فوق الحائط البشري واستقرت في الشباك.

وبعدها قلب فيورنتينا موازين المباراة قبل نهاية الشوط الأول، إذ سجل روبن غوسينس هدفين للفريق إثر ركلتين ركنيتين.

وأدرك غوسينس التعادل 1-1 في الدقيقة 34 مستغلا غياب الرقابة عنه، ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بثماني دقائق عندما تجاوز مارك بارترا وأسكن الكرة في الزاوية العليا القريبة من المرمى.

وتراجعت الحدة الهجومية للفريقين في الشوط الثاني الذي لم يسفر عن جديد، لتستمر المواجهة لوقت إضافي شهد هدف الزلزولي في الدقيقة 97 إثر تمريرة من أنتوني. ويلتقي بيتيس في النهائي المقرر في بولندا يوم 28 مايو/ أيار مع تشيلسي الذي تأهل على حساب ديورجاردن السويدي.

(رويترز)