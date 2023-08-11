المغربي بونو يقترب من ريال مدريد وهذه قيمة الصفقة

لندن- “القدس العربي”:

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الحارس المغربي ياسين بونو هو المرشح الأقرب لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا في ريال مدريد، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك عقبة وحيدة أمام مسؤولي الريال للتعاقد مع الحارس المغربي، البالغ من العمر 32 عاما، وهي أن ريال مدريد يريد أن يلجأ إلى خيار الإعارة.

ونقل موقع “كورة” أن “ياسين بونو أبلغ إشبيلية بشكل شفهي، برغبته في خوض تجربة اللعب مع ريال مدريد”.

وتابع: “إشبيلية لن يمانع رحيل ياسين بونو، لكنه يرفض بيع حارسه المغربي بأقل من 25 مليون يورو”.

وفي حال تعثر صفقة انتقال الحارس المغربي، فهناك عدة خيارات أمام النادي الملكي، حيث يبرز الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وهو بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وهناك خيار آخر هو الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة، وقد يغادر النادي اللندني هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه.

الخيار الثالث أمام النادي الملكي، هو جيورجي مامارداشفيلي، حارس فالنسيا، الذي قرر ناديه التخلي عنه أيضا مقابل 15 مليونا على الأقل.

أما الخيار الأخير فهو، حارس دينامو زغرب، دومينيك ليفاكوفيتش، الذي يرفض ناديه بيعه مقابل أقل من 12 مليون يورو.