المغربي جمال السلامي يخلف مواطنه عموتة في تدريب منتخب الأردن

عمان: أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم مساء السبت، قبول استقالة المغربي الحسين عموتة من منصب المدير الفني للمنتخب الأول، وتعيين المغربي الآخر جمال السلامي خلفا له.

وقال الاتحاد الأردني في بيان: “يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي”.

وأضاف: “يُعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول، وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة”.

وسيتولى السلامي (53 عاما) تدريب المنتخب الأردني في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم التي تنطلق اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل، وفي نهائيات كأس آسيا في السعودية عام 2027.

وأشار البيان: “سيقدم الاتحاد المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي”.

وشارك السلامي كلاعب مع منتخب المغرب في كأس العالم 1998، وتوج كمدرب بلقب كأس أفريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.

ويترك عموتة المنتخب الأردني بعد قيادته للتأهل إلى كأس آسيا 2027 بتصدره مجموعته على حساب السعودية، في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بجانب إنهاء كأس آسيا 2023 في مركز الوصيف بعد الخسارة أمام قطر في النهائي.

(د ب أ)