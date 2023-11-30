المغربي زياش يعادل إنجازا تاريخيا لرونالدو ونيمار في دوري أبطال أوروبا

لندن- “القدس العربي”:

قدم النجم المغربي حكيم زياش أداء مبهرا ليساهم في انتزاع فريقه غلطة سراي التركي لتعادل ثمين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل زياش هدفين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و62، مساهما في تحقيق فريقه لنتيجة التعادل 3-3.

2 – Hakim Ziyech, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2003/04'ten bu yana Neymar (2018) ve Cristiano Ronaldo'nun (2009) ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında iki frikik golü atan üçüncü oyuncu oldu. Mancınık. pic.twitter.com/PhIJk3275Q — OptaCan (@OptaCan) November 29, 2023

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن زياش أصبح ثالث لاعب فقط منذ موسم 2003- 2004 يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

أوضحت الشبكة أنه سبق اللاعب المغربي في ذلك الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو (في العام 2009)، والبرازيلي نيمار (2018).

وبتعادله مع يونايتد، رفع غلطة سراي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما بقي الفريق الإنكليزي في ذيل الترتيب بأربع نقاط.