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المغربي زياش يعادل إنجازا تاريخيا لرونالدو ونيمار في دوري أبطال أوروبا

30 - نوفمبر - 2023

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لندن- “القدس العربي”:

قدم النجم المغربي حكيم زياش أداء مبهرا ليساهم في انتزاع فريقه غلطة سراي التركي لتعادل ثمين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل زياش هدفين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و62، مساهما في تحقيق فريقه لنتيجة التعادل 3-3.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن زياش أصبح ثالث لاعب فقط منذ موسم 2003- 2004 يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

أوضحت الشبكة أنه سبق اللاعب المغربي في ذلك الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو (في العام 2009)، والبرازيلي نيمار (2018).

وبتعادله مع يونايتد، رفع غلطة سراي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما بقي الفريق الإنكليزي في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

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  1. يقول سعد المغربي:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 7:03 ص

    حكيم زياش قام بمقابلة عالمية ضد يونايتد حيث سجل هدفين و اعطى اسيست الهدف التالث. مشكله هو عدم انتظام مستواه.

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  2. يقول عمر:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 10:57 ص

    زياش لاعب عالمي متميز خصوصا في الكرات الثابته هدف كندا في كأس العالم وهدف تنزانيا في اقصائيلت كأس العالم الجارية خير دليل

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  3. يقول Nabil Bahij:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 2:35 م

    سجل هدفين وقدم اسيست للهدف الثالث.يعني كان وراء الهدف الثالث كذلك

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