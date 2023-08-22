المغربي سفيان البقالي بطلا للعالم في مسافة 3000 متر موانع

بودابست: توج البطل المغربي سفيان البقالي، الثلاثاء، بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

وأنهى البقالي السباق في زمن قدره 8:03.53 دقائق متفوقا على البطل الإثيوبي لاميشا جيرما، صاحب الرقم القياسي العالمي، والذي سجل بدوره زمنا قدره 8:05.44 دقائق ليحصد الميدالية الفضية، واكتفى العداء الكيني إبراهام كيبوت بالميدالية البرونزية مسجلا زمنا قدره 8:11.98 دقائق.

وواصل البطل المغربي، بهذا الانتصار الكبير، سيطرته على السباق في العامين الأخيرين، حيث سبق وأن أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم بيوجين بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2022، كما نال الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

(الأناضول)