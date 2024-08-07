المغربي سفيان البقالي يحتفظ بذهبية 3 آلاف متر “موانع” في أولمبياد باريس  

باريس: توج البطل المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر “موانع” ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأربعاء.

وأنهى البقالي السباق في المركز الأول بزمن قدره 8,06,05 دقائق محققا أفضل أرقامه في الموسم الحالي.

واحتفظ البقالي بالميدالية الذهبية لهذا السباق للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدره للمنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت قبل 3 أعوام.

وسبق أن فاز البطل المغربي البالغ من العمر 28 عاما بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عامي 2022 و2023 وأهدى المغرب أول ذهبية أولمبية منذ دورة أثينا 2004.

وخلف عثمان البقالي حل العداء الأمريكي روكس كينيث في المركز الثاني محققا الميدالية الفضية بزمن قدره 8,06,41 دقائق، ثم الكيني كيبيوت أبراهام في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية.

وشارك في هذا السباق ثلاثة عدائين عرب آخرين، حيث حل الثنائي التونسي محمد أمين الجهيناوي وأحمد جزيري في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بينما بينما جاء المغربي الآخر محمد تندوفت في المركز الثاني عشر.

(د ب أ)