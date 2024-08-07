المغربي سفيان البقالي يحتفظ بذهبية 3 آلاف متر “موانع” في أولمبياد باريس  

باريس: توج البطل المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر “موانع” ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأربعاء.
وأنهى البقالي السباق في المركز الأول بزمن قدره 8,06,05 دقائق محققا أفضل أرقامه في الموسم الحالي.
واحتفظ البقالي بالميدالية الذهبية لهذا السباق للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدره للمنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت قبل 3 أعوام.
وسبق أن فاز البطل المغربي البالغ من العمر 28 عاما بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عامي 2022 و2023 وأهدى المغرب أول ذهبية أولمبية منذ دورة أثينا 2004.
وخلف عثمان البقالي حل العداء الأمريكي روكس كينيث في المركز الثاني محققا الميدالية الفضية بزمن قدره 8,06,41 دقائق، ثم الكيني كيبيوت أبراهام في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية.
وشارك في هذا السباق ثلاثة عدائين عرب آخرين، حيث حل الثنائي التونسي محمد أمين الجهيناوي وأحمد جزيري في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بينما بينما جاء المغربي الآخر محمد تندوفت في المركز الثاني عشر.
(د ب أ)
تهانينا لهذا البطل العربي المغربي ، فرغم معاناته من الإصابة استطاع الفوز للمرة الثانية بالميدالية الذهبية مؤكدا سيطرته على مسافة 3000م موانع التي كانت قبل سنوات تحت سيطرة الإثوبيين والكينيين
أعرب البقالي عن سعادته الكبيرة عقب التتويج، وقال والدموع تنهر من عينيه لقناة “بي إن سبورتس”: “نجحت وعملت واستعددت جيدا للفوز بهذه الميدالية. لم تكن هذه السنة سهلة بالنسبة لي كنت أعاني من إصابة واستطعت تجاوزها”.
وأضاف: “السباق لم يكن سهلا. كانت هناك خطة إثيوبية، والحمد لله إن مواطني تيندوفت كان موجودا معي وطلبت منه أثناء السباق أن يفعل أي شيء لمساعدتي؛ فانطلق نحو المقدمة ورفع الإيقاع لفك التكتل الإثيوبي”.
وتابع: “مررت بمرحلة صعبة، وكنت في طريقي إلى أن أقرّر عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية؛ لكنني نجحت، بفضل مساعدة مدربي والاتحاد المغربي على تجاوز محنتي والتعافي”.
وأصبح ثالث رياضي عربي يتوّج مرّتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه هشام الكروج (1500 متر و5 آلاف متر في أثينا 2004) والسباح التونسي أسامة الملولي (1500 متر حرة في بكين 2008 و10 كيلومتر في المياه الحرّة في لندن 2012)
وعلق البقالي على دموعه قائلا: “سامحوني، فأنا الآن أستوعب ما فعلته، دخلت التاريخ بهذا اللقب الأولمبي الثاني تواليا وأنا مدين به إلى الجماهير المغربية التي لم تتوقف عن مساندتي برسائلها التي لم أكن أستطع الرد عليها، وإلى الأبطال الحاليين والسابقين”، معلنا إهداء هذه الميدالية الذهبية الأولمبية إلى الملك محمد السادس.